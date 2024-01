¡No se quedó callada! Tilsa Lozano responde a usuario que pide su salida de “El gran chef famosos”

¡Si ya saben cómo es, para que la molestan! Tilsa Lozano es una de las participantes que sigue en carrera en “El gran chef famosos”. La ex “Vengadora” se viene salvando de varias noches de sentencia, pese a que los jurados tienen algunas críticas respecto a su plato. Esto ha hecho pensar a algunos usuarios en redes de cierto favoritismo hacia la popular “Tili” y lo han manifestado en Instagram. La crítica motivó la contundente respuesta de la esposa de Jackson Mora, lo cual desató gran revuelo en redes.

Tilsa Lozano manda duro mensaje a crítico

La noche del viernes, Ale Fuller sufrió un terrible accidente en la cocina de “El gran chef famosos”, el cual, por fortuna, no tuvo consecuencias que lamentar. Junto a ella, Christian Ysla, Mónica Torres, Nico Ponce y Tilsa Lozano se batieron a duelo para no caer en la temida noche de sentencia.

Al término del programa, “Tili” y Mónica Torres fueron las únicas salvadas, mientras que los otros tres participantes en mención pasaron a noche de sentencia. Sin embargo, esto no fue del agrado de muchos usuarios en redes, quienes exigieron la salida inmediata de Tilsa Lozano.

“Ya boten a Tilzzzzzza”, escribió el usuario le.sugo. Ni corta ni perezosa, la exjurado de “El gran show” respondió con todo por la misma red social, dejando notar su incomodidad por el mal uso de su nombre.

“Me llamo Tilsa con ssssss, no Tilza”, contestó la ex “Vengadora”, con un par de emoticones de “amor” para su crítico.

Fiel a su estilo

Desde su ingreso a “El gran chef famosos” en la cuarta temporada, Tilsa Lozano ha sido blanco de críticas por parte de lo usuarios en las redes sociales. Sin embargo, fiel a su estilo, la popular “Tili” hizo, hace y hará caso omiso a los comentarios negativos en su contra.

Durante la conferencia de prensa que ofreció ‘El Gran Chef Famosos’, los concursantes respondieron diversas preguntas. Ante ello, se le consultó a Tilsa Lozano sobre las críticas que ha recibido por parte del público. Recordemos que luego de que se anunciara que formará parte de la nueva temporada del programa, muchos usuarios mostraron su rechazo. Algunos mencionaron que dejarían de ver el programa y que ya ‘la habían fregado’.

«Las críticas no me importan, sino ya me hubiese tirado de un puente 20 años atrás. Mira mi amor, la gente que me quiere me va a seguir queriendo y la gente que no me quiere, no me va a empezar a querer ahora. Es así, la vida es así. Tú seguramente hay gente que le caes bien y le caes mal. Y como ya les dije a mis compañeros, la gente que no te quiere es la que más te está observando. Así que ahí van a estar atentos ante cualquier error que cometa en la cocina», contó la popular Tilsa Lozano.