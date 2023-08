Azucena Calvay tuvo una caída en Piura estando embarazada ¿Qué sucedió? Esto dijo

La cantante Azucena Calvay se encuentra descansando de los escenarios debido a su avanzado embarazo. Es una artista que se lanzó este año como solista junto a su propia orquesta y causa sensación con sus canciones.

Explica la caída en Piura hace pocos meses

Azucena se enteró de la bella noticia a finales del 2022, pero fue este año cuando se hizo conocida por su música. Casi de inmediato, ella decide formar su propia orquesta e iniciar como solista.

Aunque casi nadie sabía, la cantante ya tenía aproximadamente cinco meses cuando tuvo una caída en uno de sus conciertos en Piura. Es por ello, que sus seguidores le consultaron sobre ese momento.

«Si, estaba embarazada y el motivo por el cual me fui corriendo es porque en el otro lado, la gente estaba que se peleaba porque se estaban perdiendo celulares y estaban haciendo fila. Todos subían amontonados y me chocaban mi pancita. Entonces, para evitar eso, traté de salir por el otro lado, me fui corriendo y me tropecé«.

La artista Azucena comenta que no fue algo grave: «Me tropecé, pero no fue nada grave, fue leve en realidad. Solo me di en la rodilla y nada más. Obviamente en el video se ve exagerado, pero no, fue algo leve que felizmente todo estuvo bien«.

Igualmente, comenta que fue a realizarse un chequeo preventivo por su embarazo y felizmente todo seguía muy bien.

¡Le dedica un bello mensaje a su hijo!

Calvay se realizó una bella sesión de fotos con su barriguita de ya 8 meses. Decidió compartir una bella fotografía, donde aparece junto a su pareja besando su pancita.

«Ya falta poco mi vida, eres el mejor regalo que hemos podido recibir. Esperamos ansioso tu llegada al mundo para transitar juntos un nuevo camino, Jeremy Adriel», escribió Azucena en sus redes sociales.

¡Azucena regresará en octubre!

Como ya se conoce, Azucena Calvay se alejará de los escenarios hasta el mes de octubre. «No es un adiós, si no un hasta pronto y como digo siempre: ‘Y con la bendición de Dios, seguimos avanzando’. Los veo en octubre mi gente ya tenemos la agenda full gracias a Dios. Los amo», dijo finalmente la cantante en sus redes sociales.