¡Bomba! Giuseppe Benignini confirma relación con Carlos Cacho: “Sí estuve con él” (VIDEO)

¡Lo “confesó”! Giuseppe Benignini estuvo en boca de todos hace unos meses cuando Carlos Cacho confesó haber tenido una relación con él. Por primera vez, hace un par de días, el modelo venezolano se pronunció mediante su cuenta oficial de TikTok y confirmó lo dicho por el maquillador. Además, señaló que le ofreció dinero, ropa y hacerlo entrar a la televisión.

Las picantes confesiones de Giuseppe Benignini

Carlos Cacho confesó hace unos meses haber tenido una relación con Giuseppe Benignini. Incluso, en “La Casa de Magaly”, se animó a contar algunos pormenores de su romance, sorprendiendo a más de uno.

El venezolano no se quedó callado y hace un par de días utilizó su cuenta oficial de Tiktok, donde “confirmó” lo dicho por Carlos Cacho. Además, mostró pruebas y reveló detalles de su “relación”.

“Sí, señores (fui amante). Carlos Cacho tuvo razón, yo estuve con él. Ya que este tema ha generado tanta pasión, le gusta el morbo. Les voy a contar la historia”, inició diciendo con tono de sarcasmo, ya que su objetivo principal, según reveló, era llamar la atención de los usuarios en redes sociales.

“Luego de esa foto del 2018, Carlos Cacho comienza a seguirme en Instagram y a enviarme corazones, me comentaba las stories. Máximo cuatro o cinco veces le respondí, hablamos de lo más normal. Él dice que estuvo conmigo, pero muéstrame algo”, agregó.

El “Principito” hizo un llamado a Carlos Cacho y le pidió que muestre las supuestas pruebas que dice tener sobre su relación. Según su versión, el que quería a toda costa tener una relación era el estilista y Giuseppe Benignini siempre se mostró renuente.

“Yo de boca puedo estar con Shakira, pero muéstrame prueba, alguna conversación. Quien era intenso eras tú, quien me escribía, eras tú, quien me acosaba, eras tú, quien quería de todas las formas, eras tú. Me ofreciste dinero, ropa, que me iba a llevar a la tele. Entonces, esta es mi versión”, señaló el “Principito”.

Comentarios homofóbicos

Además, confesó que en su momento Carlos Cacho le ofreció el “oro y el morro”, sin embargo, él no aceptó. Giuseppe Benignini indicó que no le molestan los comentarios que lo tildan de ser homosexual, por el contrario, lo toma con gracia.

“Para todos que andan comentando que soy gay, estamos en el 2023, es mi vida, no es la de ustedes, si fuera gay, no tendría problemas en decirlo. Es mi trasero, pero como no lo es, salgo a aclarar este tipo de cosas. No tengo masculinidad frágil, ahora tengo una pareja, nos reímos. Estos cabr… frustrado. De la boca puedes estar con el mundo entero, pero esto no hace nada”, explotó Giuseppe Benignini.