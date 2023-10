¡LE DIJERON DE TODO! Chicas reality confesaron que opinan de Oliver Sonne ¿Qué dijeron?

Diferentes chicas reality opinaron sobre el reciente ingreso del jugador peruano danés Oliver Sonne quién es la sensación de la bicolor.

Personajes como Alejandra Baigorria, Karen Dejo, Rosangela Espinoza y Micheille Soifer no dudaron en opinar sobre el gringo de ojos azules que viene cautivando a muchas mujeres.

Lo chotean

Como se sabe Oliver Sonne es el reciente jale de la selección, el joven de a penas 22 años ya se encuentra en las filas peruanas para defender al Perú en los próximos encuentros deportivos.

Sin embargo, las competidoras de «Esto es Guerra» no se quedaron atrás y no dudaron en opinar sobre lo que piensan del jugador que viene captando la atención de todos los medios.

Alejandra Baigorria fue una de las que opinaron sobre el pelotero y afirmó que no es su tipo minimizando al danés.

«A mí me gustan morenitos con ojos claros, pero si está guapo», dijo la empresaria.

Por su lado la cantante Micheille Soifer choteo al pelotero pues a pesar de ser modelo, afirmó que no va con ella;«Me gustan morenos, no es mi tipo», aseveró.

Asimismo, Karen Dejo dejó entrever que el jugador no tiene una imagen tan varonil como le gustan.

«Me gustan los rubios a mí me gustan los hombres más varoniles si sabe jugar su pelota no importa me gusta como jugador, pero no como hombre», acotó.

Y para cerrar con broche de oro Onelia Molina afirmó que tampoco es su tipo ya que le gustan más morochitos con barba y con cabello negro un poco más y dice que le gustan como Mario Irivarren.

Oliver sorprende con miles de seguidores

Desde la llegada de Gianluca Lapadula a la selección peruana, no se desataba tanta euforia por un jugador como lo es con Oliver Sonne. El respaldo de la hinchada peruana al lateral derecho ha quedado más que demostrado y producto de ello son las cifras en redes sociales.

El último fin de semana, Erick Osores en “Equipo F” reveló un dato sorprendente sobre los seguidores de Oliver Sonne en Instagram. “Oliver Sonne pasó de 14 mil seguidores en Instagram a 50 mil”, fue la primera cifra que brindó en su programa deportivo.

Sin embargo, esto fue rápidamente corregido por la producción del programa, la cual dio una cifra aún mayor. Esto sorprendió al periodista deportivo, que resaltó el apoyo del hincha peruano.

“Me indican que Oliver Sonne ya pasó los 110 mil en Instagram, así que, bienvenido a la selección peruana. Ah no, esperen, son 118 mil los seguidores, increíble”, acotó.

Lo cierto es que, a la fecha, 10 de octubre de 2023, tiene 157 mil seguidores y en todas sus fotos, los hinchas de la selección peruana le han dejado diversas frases de apoyo. Esperemos que “El Vikingo de los Andes” responda en la cancha y regale varias alegrías a todo el Perú.