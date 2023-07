¿Cómo se llevan Edu Baluarte con Ana Lucía Urbina? Esto dijo el cantante

El cantante Edu Baluarte es conocido actualmente como ‘La voz romántica de la cumbia’. El vocalista de Corazón Serrano se animó a responder algunas preguntas de sus seguidores con respecto a su amistad con las chicas de la agrupación y su vida amorosa.

Respondió algunas preguntas de sus fans

Edu Baluarte es un joven cantante de 22 años que inició este año en el grupo de cumbia de Corazón Serrano. Ha participado desde muy joven en varios programas de canto, incluso tuvo un breve paso por Caribeños de Guadalupe.

La primera pregunta que le hicieron al cantante fue «¿Hace cuánto tiempo fue tu última relación?», a lo que Edu respondió con «Hace dos años». Luego, le consultaron si se encuentra enamorado y respondió con un rotundo «No».

Finalmente, le consultaron «¿Qué tal te llevas con Ana Lucía Urbina?» y Edu Baluarte respondió con un «Muy bien» con un emoji feliz sacando la lengua. Al parecer, el vocalista masculino del grupo se llevaría más que bien con la querida cantante y ex pareja de Edwin Guerrero.

¡El besucón de la cumbia!

Un hecho que se volvió viral del cantantes en las últimas presentaciones de Corazón Serrano, es de regalar besos a sus fans. Edu Baluarte no se sentiría nada tímido al momento de cumplir los deseos de sus fanáticas.

Primero inició con un beso a una fanática en Arequipa y continúo haciéndolo en cada concierto. Incluso habría besado a tres fanáticas seguidamente en el concierto de aniversario de la agrupación de cumbia. Las fans del cantante suben emocionadas al escenario para recibir el beso de la ‘Voz Romántica de la Cumbia’.

¿Tiene una relación con Kiara Lozano?

Se volvió viral un video donde ambos cantantes de cumbia, Kiara y Edu, interpretaban una canción agarrados de la mano. A cabo de este hecho, los rumores de una posible relación entre los vocalistas del grupo se volvió más fuerte.

Aunque Kiara Lozano salió aclarar hace semanas que no tenía ningún vínculo sentimental con Edu Baluarte, las fans siguen emparejándolos. Incluso, cuando Edu besa a sus fanáticas en los conciertos o canta con Susana Alvarado, dicen que Kiara demostraría celos.

Ambos artistas han declarado que se encuentran solteros, no están enamorados y que no buscan una relación sentimental. Las imágenes de ambos cantando agarrados de las manos se trataría solo de una canción que se estrenaría muy pronto.