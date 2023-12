“Como un hermano para mí”: Jaime Bayly se “quiebra” al recordar su íntima amistad con Pedro Suárez Vértiz

¡Un abrazo hasta el cielo! La mañana del 28 de diciembre de 2023 amanecía con una triste noticia: el fallecimiento de Pedro Suárez Vértiz. Cuando muchos pensaban que se trataba de una broma por el Día de los Inocentes, diversos medios se encargaron de confirmar la lamentable noticia. Ante ello, muchas figuras de “Chollywood” se despidieron del cantante y quien no pudo contener su llanto fue Jaime Bayly.

Jaime Bayly recuerda con cariño a PSV

Una de las personas que mantenía contacto con Pedro Suárez Vértiz era Jaime Bayly. El escritor peruano confiesa que la partida del cantante lo tomó por sorpresa, ya que pese a su delicada enfermedad, se encontraba muy lúcido. En palabras del exconductor del “Francotirador”, el artista peruano era muy creyente en Dios, por lo cual, espera que se encuentre en una mejor vida.

“Hoy (ayer) murió Pedro Suárez Vértiz. Lo digo y no lo puedo creer, estoy muy triste, estoy destruido, devastado. No me lo puedo creer. Espero que Pedrito, que sufrió tantos años por una enfermedad que le impedía cantar, una enfermedad que le impedía hablar en público y dar entrevistas, espero ahora que este en un lugar mejor, aunque yo no soy creyente, pero Pedrito sí era creyente”, comentó Jaime Bayly.

En ese momento, cuando Jaime Bayly recordaba sus mejores épocas con Pedro Suárez Vértiz, no pudo evitar las lágrimas. El escritor era muy amigo del cantante y ambos compartían su pasión por las artes. “Perdón que me emocione, pero es como si hubiera muerto un hermano para mí”, dijo entre lágrimas.

«Era un genio para hacer música, pero también para pensar la vida, para entenderla y describirla…. Yo le decía: ‘Tú eres nuestro (Bob) Dylan, nuestro (Bruce) Springsteen, eres la voz de nuestra generación’… Era apenas cuatro años menor que yo…”, acotó Jaime Bayly.

Divertidas anécdotas

La unión entre ambos artistas era tan grande, que incluso, Pedro Suárez Vértiz se atrevió a convencer a su esposa de cambiar la fecha de su cesárea. ¿La razón? Jaime Bayly lo había invitado para una entrevista en su programa de Estados Unidos.

«Él no podía viajar porque su esposa Cynthia iba a dar a luz a uno de sus hijos, pero él la convenció a ella y al ginecólogo de cambiar la fecha de la cesárea para que pudiéramos conversar», dijo.

Además, Jaime Bayly señaló que hasta el momento solo ha escrito un prólogo para un libro y ese fue para “Yo, Pedro”. La amistad entre ambos llegó al punto de que el escritor tuvo esa deferencia con “Pedrito”, pese a que en todo momento manifestó su rechazo por escribir prólogos.

“Él me pidió un prólogo, hace diez años cuando iba a publicar su libro ‘Yo, Pedro’. En ese entonces le dije que yo no escribía prólogos, que me habían pedido miles de veces, pero no acepté, sin embargo, al único que le iba a hacer un prólogo sería a Pedro Suárez Vértiz, así que lo escribí y se lo mandé”, reveló Bayly.