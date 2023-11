¿Complicaciones? Brunella Horna cuenta difícil situación que vive a pocos días de dar a luz

¡Terribles momentos! Brunella Horna se encuentra a pocos días de dar a luz al hijo fruto de su relación con Richard Acuña. Su embarazo, al inicio, fue de alto riesgo, por lo cual tuvo que alejarse de la conducción de “América Hoy”, magazine al cual regresó meses después. Sin embargo, en una reciente historia en sus redes sociales, la popular “Bubu” preocupó a sus seguidores al revelar una difícil situación por la que atraviesa.

También puedes leer: “Mi vida, mi pimpollo”: Katia Palma se desvive en elogios por Gino Assereto en Esto es Guerra

Brunella Horna vive momentos complicados

Brunella Horna comparte, día a día en sus redes sociales, algunos detalles sobre su avanzado estado de gestación. En diversas fotos en su Instagram, ha dejado notar el inmenso cariño y cuidado que tiene por su bebé, con quien hace poco celebró su primer Halloween.

Sin embargo, no todo sería color de rosa ya que recientemente, mediante una de sus historias, lanzó un mensaje que preocupó a sus seguidores. La rubia conductora indicó que tiene muchos dolores, a pocos días de dar a luz.

“Que día para más complicado. En el tercer trimestre se me han juntado todos los dolores”, señaló Brunella Horna en una de sus historias en Instagram.

Esta publicación de la rubia conductora despertó las alarmas de sus seguidores en redes sociales, quienes comentaron algunas de sus fotos. Cabe destacar que Brunella Horna se encuentra a poco de dar a luz y, desde un inicio, anunció que su embarazo había sido de alto riesgo e incluso tuvo amenazas de aborto.

“Cuídate mucho Bubu”, “así es el embarazo”, “no hagas sobreesfuerzos”, “cuídate y cuida a tu bebé sobretodo”, “descansa tanto como puedas”, “ojalá tu bebé se parezca a ti y no al papá jajaja”, se pudo leer en redes sociales.

También puedes leer: ¡Lo confesó! Jessica Newton revela la verdad sobre la relación de Luciana Fuster y Patricio Parodi: ¿no va más?

¿Parto natural o cesárea?

Hace algunos meses, en una edición del programa “América Hoy”, Brunella Horna dio algunos detalles sobre su embarazo. En primera instancia, reconoció que fue complicado quedar en gestación y también reveló el nombre de su primogénito.

Sobre la condición de su embarazo, Brunella Horna también dio algunas pistas. Ella confesó cual es su mayor deseo y al parecer, todo va encaminado para que se cumpla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Brunella Horna 💕 (@brunehorna)

“Yo quiero que sea parto natural, así que no puedo subir mucho de peso. El doctor aún no me ha dicho nada, pero quiero que sea parto natural. Mi bebé está bien acomodado, así que espero que sea natural, no quiero cesárea”, finalizó Brunella Horna.