¡Confesó su crimen! Capturan al ‘monstruo’ que asesinó a sangre fría a dos hermanas en un hotel de Huacho

¡𝗦𝟰𝗗𝗜𝗦𝗠𝗢 𝗬 𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡̃𝟰𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗦𝟰𝗟𝗩𝟰𝗝𝗘 𝗘𝗡 𝗖𝗥𝗜𝗠𝟯𝗡 𝗗𝗘 𝗛𝗘𝗥𝗠𝗔𝗡𝗜𝗧𝗔𝗦❗🚨🇵🇪 – Tesis fiscal revela que sujeto planificó doble crimen para no dejar rastros, ni pistas. – Según documento, sujeto estaba perdidamente enamorado de Anabel, pero no era correspondido. Nuevas imágenes del hotel del terror, revelan como el sujeto Cristhian Ronaldo Trujillpo Bardales con engaño llevó a las dos hermanas a su habitación para consumar su sadismo demencial. Fuentes cercanas a este medio, contaron que el sujeto ya tenía planificado el doble hecho para no dejar rastros por haver sido rechazado y no lograr concretar estar a lado de una de las victimas. Celos, sentimientos, frustración, obsesiíón fueron una mezcla mortal, según primeras investigaciones.

