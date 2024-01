«Me la puso difícil»: Paolo Guerrero reveló todo lo que hizo para conquistar a Ana Paula Consorte

Paolo Guerrero descubrió en las plataformas de redes sociales una herramienta encantadora para hallar el amor. Reveló que así comenzó su relación con Ana Paula Consorte, una modelo y bailarina brasileña a quien se animó a contactar sin prever hasta dónde llegaría su historia con el goleador de la selección peruana. Cabe resaltar que el ‘Depredador’ dejó en claro que no es muy romántico. Sin embargo, reveló qué estrategia tomó para conquistar a quien ahora es la madre de sus hijos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “No estuvo bien”: Mayra Couto se disculpa por decir ‘munda’ y reconoce error por imponer el lenguaje inclusivo

Paolo Guerrero y su arriesgada estrategia de conquista

El ‘Depredador’ contó su experiencia cuando conoció y conquistó a Ana Paula Consorte, pues recordemos que Paolo Guerrero no es muy romántico. Sin embargo, él tuvo que dar la iniciativa para hablar con la modelo brasileña y empezar a salir. De esta manera, en una reciente entrevista con Jesús Alzamora, el delantero peruano confesó que usó las redes sociales para entablar una conversación con quien ahora es la madre de sus hijos.

“No tienes cómo saber quién se acerca a ti con qué intenciones. Lo único que te queda es si tú tienes interés en una persona vas por eso”, reflexionó. En ese sentido, Jesús Alzamora le preguntó si esa fue la modalidad para acercarse a su esposa. “Sí, estaba soltero y le mande mensaje a Instagram. No teníamos amigos en común. Fue directo. Igual ella me puso varias trabas”, contó.

También te puede interesar leer: “No estuvo bien”: Mayra Couto se disculpa por decir ‘munda’ y reconoce error por imponer el lenguaje inclusivo

«No me creía»

Para sorpresa de muchos, Paolo Guerrero reveló que Ana Paula Consorte no le creía en un primer momento sobre su soltería, pues le consultó sobre cuánto tiempo tenía desde su última relación. Además, le mencionó que al delantero peruano aún lo vinculaban con otra persona. A pesar de las afirmaciones del ‘Depredador’ su ahora esposa no le creía en aquel momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana Paula Consorte ♡ (@anapaulaconsorte_)

“Ella pensaba que yo estaba en una relación. Cuánto tiempo que no estas en una relación, me preguntó: tres o cuatro meses, le dije. Pero a ti te involucran todavía, pero ya no estoy, le replicaba. No me creía”, recordó el futbolista.

El entrevistador le comentó si le agradaba ese paso previo del enamoramiento en la relación “Tampoco, tampoco. Esa mentalidad yo no la tengo. Si te gusta alguien, dale con fuerza. Si quiere, quiere, y sino no, no. Si no me conoce se va conociendo, justamente”, expresó confiado el ‘Depredador’.