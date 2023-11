«Creía que no tenía talento»: Cielo Torres lo cuenta todo en entrevista con ChiquiWilo

La cantante Cielo Torres es una reconocida artista peruana del género de la salsa. Ha interpretado exitosas canciones como ‘Más Fuerte’, ‘Nunca es Suficiente’, ‘Te Vas a Arrepentir’, entre otros más. La intérprete contó más sobre ella y el crecimiento de su carrera como cantante, en una entrevista con ChiquiWilo.

Cielo Torres pensó que no tenía talento

En la entrevista realizada por ChiquiWilo, la famosa cantante Cielo Torres recordó aquel tiempo en que a veces no creía en ella misma y se llenaba de inseguridades. Mientras se realizaba la entrevista, la peruana recordó aquellos momentos en que participaba en concursos, pero no lograba ocupar el primer lugar.

«En su momento, obviamente yo me sentía mal. Sentía que no tenía talento, que no servía para esto, que todas los demás eran mucho más talentosos que yo. En algún momento, me creí que no tenía talento», cuenta Cielo, pero luego se repuso de esos momentos de inseguridad que sufren muchos artistas del medio.

Cielo Torres comenta que seguía intentando, a pesar de las inseguridades o sentimientos tristes: «Una de las cosas que a mí me pasa, es que soy muy terca. Yo insisto, yo sigo, por más que digo que no lo podré hacer, lo hago».

‘Salud Hermana’ con Karol Sevilla

La cantante Cielo Torres conoce a la artista mexicana Karol Sevilla cuando forma parte del Circo de La Chola Chabuca. Es en ese momento, en que ambas artistas se volvieron grandes amigas y decidieron realizar una canción himno para las mujeres, a pedido del mánager de la peruana.

Hace un tiempo, Cielo y Karol anunciaron el estreno de la producción musical compuesto por ellas mismas. Antes del lanzamiento oficial del videoclip, publicaron en redes sociales el trend de la canción ‘Salud Hermana’.

Cielo Torres compartió el trend de la colaboración en su cuenta de TikTok con un mensaje dedicado a su amiga: «Tener una hermana de la vida es lo mas lindo. mi Karol Sevilla te amo!! Ya las quiero ver».

El estreno oficial de esta colaboración peruana y mexicana estaría llegando el viernes 10 de noviembre en todas las plataformas digitales. Sus seguidores estarían ya realizando el trend, mientras esperan ansiosos este nuevo éxito musical.