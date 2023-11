«Creo que me está acompañando»: Daniela Darcourt dedicaría su Latin Grammy a esta persona especial

Daniela Darcourt es una reconocida artista peruana que ha sido nominada en los Latin Grammy 2023. Hoy se realizará la ansiada premiación y la cantante se encuentra muy emocionada y a la vez, siente la presencia de una persona muy especial para ella.

Se lo dedicaría a una persona especial

La artista peruana se encuentra en Sevilla de España para las diferentes reuniones, entrevistas y eventos de los Latin Grammy. El programa de Magaly Tv se puso en contacto con Daniela Darcourt para una corta entrevista.

La conductora conversó con Daniela sobre su estadía en Sevilla y los diferentes eventos en la que estaría participando. Uno de los momentos más importantes que impactó a la audiencia, fue la persona a quien dedicaría la peruana si gana el premio Latin Grammy.

«Cuando estés desfilando por esta alfombra de los Latin Grammy con tu medalla, supongo que vas a recordar a esta persona tan especial para ti. Creo que se lo dedicarías, a tu abuelito Ceferino Mario Escurra Tejada», comenta la conductora de televisión.

De inmediato, Daniela Darcourt responde: «Si Magi, de hecho he tenido su presencia estos últimos días más cerca que nunca. Mi familia se ha soñado con él, mi hermana y yo también lo he sentido».

Finalmente, la cantante agrega que siente que lo viene acompañando siempre: «Creo que me está acompañando, su energía nunca me ha abandonado y ahora más que nunca. Está aquí conmigo en este cuarto, donde sigo imaginando y anhelando tantas cosas».

Daniela Darcourt dará concierto gratuito si gana

En la entrevista, Daniela Darcourt reafirmó su compromiso de realizar un concierto completamente gratuito en Lima si logra llevarse el premio de Latin Grammy. «Sí, claro que sí, yo soy una mujer de palabra y quien me conoce lo sabe. A la Municipalidad de Lima, me darán toda la facilidad para hacerlo porque yo sé como es eso, no me voy a saltar los permisos ni nada».

Además, menciona que desea celebrarlo con todas el público que la ha venido apoyando siempre. Daniela Darcourt también comenta que la medalla de nominada que recibió es de todos los peruanos.

«La prensa que tanto te ayuda, me respeta y por tanto cariño. A las radio, a mi equipo de trabajo, a mi familia, mis buenos amigos. De verdad muchísimas gracias por tanto apoyo», se despide así cantante peruana de la entrevista.