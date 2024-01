Cristian Rivero reveló que se enteró que conduciría EEG 5 días antes: «Fue todo muy rápido»

Como se había anticipado, ‘Esto es Guerra’ debutó en su temporada de verano, y las grandes sorpresas de la noche fueron Cristian Rivero y Katia Palma, quienes se unirán a Renzo Schuller y Johanna San Miguel en la conducción. En tal sentido, el popular presentador de televisión reveló que su ingreso al reality de competencia fue bastante casual. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Cristian Rivero contó cómo entró a Esto es Guerra

Antes de estrenarse en el reality de competencia, Rivero negó haber renunciado a Latina Televisión para asumir como conductor en ‘Esto es Guerra’ y afirmó que su contrato simplemente llegó a su término. “Agradecido de donde me fui (Latina TV) de donde estoy, mi objetivo de este año era continuar con el tema laboral y llegó la invitación para esta temporada de verano de parte de Mariana de Pro TV y me encantó la idea, es un reto a nivel profesional”, contó el presentador.

Cuando le preguntaron si le sorprendió ser elegido como conductor de ‘EEG’, Cristian Rivero admitió que tuvo conversaciones con Peter Fajardo hace algunos años. Sin embargo, se enteró de que asumiría la conducción del programa apenas hace cinco días.

“Esto se dio de manera muy casual. Me encontré con Mariana (Ramírez del Villar) en un restaurante, me dijo: ‘oye qué es de tu vida, en qué andas’. Le expliqué mi situación y me dijo hablemos. La verdad que esto ha sido hace cinco días. Fue todo muy rápido”, sostuvo el conductor, quien agregó que está feliz de trabajar con Katia Palma, Johanna San Miguel y Renzo Schuller.

Saca cara por el reality de competencia

Son numerosas las críticas dirigidas hacia los participantes de reality shows debido a su participación en estos programas de competencia. Según Cristian Rivero, considera que cualquier persona que esté frente a las cámaras posee talento y sostiene que no se debe menospreciar a nadie simplemente porque no se aprecie lo que realiza.

“Hay talento, sí claro. el programa no lo hace el conductor, sino por el contenido que hay, toda persona que esté delante aporta, sí creo que hay talento. La gente que está parada frente a cámaras para hacer algo es un talento, que te guste o no, es otra cosa, pero es un talento”, aclaró.