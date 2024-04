¡Apunta! Nicole Flores de Papillón revela cómo sería el hombre ideal que conquistaría su corazón

Papillón es una de las agrupaciones más queridas de la cumbia peruana por sus grandes éxitos y queridos integrantes. Entre sus filas está la vocalista Nicole Flores, quien ha conquistado el corazón de muchos fans y acaba de revelar cómo sería su hombre ideal.

Nicole Flores y su hombre ideal

La cantante Nicole Flores ha formado parte de Papillón desde hace muchos años y ha conquistado al público con su gran voz. Además, la joven artista ha interpretado grandes éxitos como "Mix Selva", "Amor de Arena", "Amor Ilegal", "Me Emborracharé", "Me Tocó Perder", entre otros más.

Nicole Flores cuenta con una belleza inigualable, además de su gran cariño hacia sus seguidores. Ahora, se encuentra con descanso y decidió responder algunas preguntas de sus fanáticos y le consultaron cómo sería su hombre ideal físicamente.

La joven dejó en claro que el físico no es lo más importante: "Para mí, lo importantes es que esa persona me haga sentir querida y segura. Con el tiempo aprendes que no es el físico, sino la paz y tranquilidad que trae a tu vida. Ambos deben ser un equipo, si no te da paz, ahí no es".

Luego, la vocalista de Papillón fue consultada lo que más le gustaría de su futura pareja sentimental: "Que sea detallista, amoroso, atento, respetuoso y que tenga ojos solo para mí, o sea que sea fiel (ahí falta la mayoría)".

La respuesta de Nicole Flores

¡'Mix Bombazos' es un éxito!

Hace una semana aproximadamente, Papillón compartió el videoclip oficial de "Mix Bombazos" en su canal de YouTube, donde interpreta junto al querido Chechito. Este mix incluyen los temas "Pienso En Tí", "Quieres Verme Llorar" y "Te Espero en el Cielo", donde los vocalistas Eddy Martín, Mackeily Luján y Nicole Flores cantaron junto a joven cantante.

El artista Sergio Romero comentó que se sintió muy a gusto grabar con los chicos de Papillón. "El feat con Papillón salió en un día y quedó muy bonito, en un par de horas. A la gente le gustó, tiene críticas buenas, eso queda. Todas las chicas son chéveres, yo tengo muy poca experiencia cuando es grabando y me ponía nervioso. Me ayudaron bastante, mucho en realidad", contó

¿Papillón estará en el 15 aniversario de Radio Karibeña?

Por medio de las redes sociales, Radio Karibeña extendió la invitación a la agrupación de Papillón para que pueda formar parte del 15 aniversario. Por el momento, no se ha confirmado la participación del grupo de cumbia, pero se espera que puedan hacer bailar con sus grandes éxitos a todos sus seguidores como hace un año. Además, de poder disfrutar los grandes éxitos en la voz de la cantante Nicole Flores.