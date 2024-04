¡Confirmados! Armonía 10 estará cantando sus grandes éxitos en el 15 aniversario de Radio Karibeña

Radio Karibeña anunció hace varias semanas que viene preparando la celebración de su 15 aniversario en Lima y ya ha anunciado algunos de los artistas que estarán presentes. Por medio de las redes sociales, se confirmó la presencia del icónico grupo de Armonía 10.

Armonía 10 en el 15 aniversario de Radio Karibeña

Durante 15 años, Radio Karibeña ha llevado la mejor música a todos sus oyentes y en especial, la cumbia peruana. Cada año, la radio sorprende a todos sus seguidores brindando un show de calidad con muchos artistas invitados. Ahora, confirmaron la participación de una gran agrupación que viene sonando por más de 51 años.

Por medio de las redes sociales, se publicó un video donde se confirma la presencia de Armonía 10 en el 15 aniversario de Radio Karibeña. En el video se puede ver como los integrantes del grupo de cumbia lucen emocionados confirmando su participación.

Los seguidores de la radio se mostraron más que felices por la presencia de Armonía 10 en este gran evento musical que se llevará a cabo el sábado 01 de junio. El grupo promete cantar varios de sus grandes éxitos musicales como "Me Emborracho por Tu Amor", "Dios Mio has que me Enamore", "Lágrima por Lágrima", entre muchos más.

¿Quiénes más estarán?

Este gran concierto por el 15 aniversario de Radio Karibeña, se viene preparando con la participación de grandes artistas nacionales e internacionales. Hace unos días, se confirmó que este evento musical se estará realizando el sábado 01 de junio en el Parque Zonal Mayta Cápac, ubicado en San Martín de Porres.

Por sus quince años, este evento reunirá a todos los conductores de la radio durante la animación. Además, contará con la participación de muchos cantantes y agrupaciones de cumbia que harán gozar a todo el público asistente durante más de 10 horas.

Sobre Armonía 10

El grupo de cumbia de Armonía 10 ha llegado a los corazones de todos los peruanos con sus temas que se convirtieron en clásicos. En sus 52 años de historia musical han creado grandes éxitos como 'El Cervecero', 'La Duda', 'Tu Amor es una Trampa', 'Lágrima por Lágrima', entre otros más.

La agrupación sigue estrenando nuevas canciones e incluyen a nuevas voces que continúen con el legado. Por ello, se convirtieron en uno de los grupos icónicos del cumbia peruana en el país. Todos sus éxitos musicales y nuevas producciones los encontrarás en su canal de YouTube Armonía 10 Oficial.