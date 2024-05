Lesly Águila responde a 'haters' que critican su cuerpo: "Me duele mucho cuando se burlan"

Corazón Serrano es una de las agrupaciones de cumbia más importantes del país. Entre sus filas se encuentra la cantante Lesly Águila que se ha ganado el cariño del público con su voz, pero también muchas críticas a su cuerpo. Es por ello, que la artista utilizó sus redes sociales para responderles.

¡Lesly Águila responde a 'haters'!

Lesly Águila forma parte de Corazón Serrano desde que tenía 15 años, encantando al público con su voz. Lamentablemente, la joven artista siempre ha recibido críticas hacia su cuerpo, de parte de muchas personas. Es por ello, que a través de una transmisión en vivo, decidió responder a todos ellos.

El video fue compartido por un seguidor de la cantante y se convirtió en viral. Lesly Águila decidió contestar: "Tantas cosas que me decían que en verdad, me dolían mucho. Me dolía mucho cuando las personas se burlaban, yo decía por qué existe tanta persona mala. Con el pasar del tiempo me di cuenta, que la gente te crítica o lanza esos adjetivos porque simplemente es lo que tiene en su corazón".

Luego, comentó que casi todos los años creen que está embarazada por el hecho de subir de peso: "Cuando ya empecé a engordar, yo subo siempre de la cintura para arriba. Todos los años me embarazan ustedes, tantas cosas... no sé opérate porque mira cómo paras, que eres una artista que te debes al público, ok, pero qué tiene que ver el físico".

La cantante Lesly Águila comenta que ella sabe los problemas que pasa y cómo se alimenta para el beneficio de su salud, pero la mayoría de personas la juzga: "Se den el atrevimiento de empezar a juzgar el cuerpo de otra persona, a uno lo perjudica porque no somos de fierro. Somos humanos, sentimos, nos duele todo lo el 'hate' que nos tiran, de verdad es complicado para nosotros".

Tiene el apoyo de sus fanáticos

El video se volvió viral en TikTok y de inmediato, sus seguidores decidieron escribirle mensajes de apoyo. Muchos usuarios señalaron le belleza de la cantante de cumbia y que no hiciera caso a los malos comentarios.

"Lesly eres hermosa tal y como eres, sobre todo tienes un gran talento, lo que dicen los demás que no importa", "Eres perfecta así como estás, no necesitas hacerte nada", "Para mí eres muy bella y una buena cantante, te admiro mucho", "Tu belleza no es solo física, también espiritual", "Sigue adelante, ignora lo malo, todo estará bien", "Eres bonita Lesly, no hagas caso a la gente", fueron algunos de los comentarios que apoyaban a Lesly Águila de Corazón Serrano.