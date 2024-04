¡Nuevo tema! 'Tomate' Barraza presenta "No Quería Engañarte" feat Septeto Acarey en El Súper Show

El reconocido artista Carlos Barraza, más conocido como 'Tomate', estuvo hoy en el programa de El Súper Show. El cantante presentó el nuevo tema "No Quería Engañarte" de su agrupación Los Barraza junto a Septeto Acarey.

¡Llega a El Súper Show!

En el programa de El Súper Show, 'Tomate' Barraza llegó a pasar una divertida mañana junto a los locutores Miguel Moreno y Roxana Molina. El artista contó cómo conoció a nuestra querida locutora 'Roxanacha' y muchas cosas más. Además, decidió dedicarle algunas palabras a su hija.

"Le mando un beso a mi hija, la amo con toda mi alma. En mi corazón siempre será mi reina", dijo el artista. Además, comentó que actualmente su corazón está bastante ocupado y que no cometería los mismos errores del pasado en sus relaciones sentimentales: "Hoy con 46 años no cometería los errores que he cometido".

¡'Tomate' Barraza presenta su nuevo tema!

Además, 'Tomate' Barraza llegó al programa radial de La Karibeña para promocionar el más reciente éxito de su agrupación Los Barraza. El artista comentó que realizó una gran colaboración musical con un grupo nacional reconocido a nivel internacional.

"Acabamos de grabar un tema con el gran Septeto Acarey, un grupazo nominados al Grammy, marca Perú definitivamente. Aceptaron grabar con nosotros, el tema se llama 'No Quería Engañarte'", reveló.

'Tomate' Barraza agregó que su nueva colaboración viene teniendo el apoyo del público y que se encuentra disponible en todas las plataformas: "Está yendo por un buen camino. Es una canción muy bonita, esa mixtura que se hace con Septeto Acarey es increíble".

No Quería Engañarte

El artista 'Tomate' Barraza es el líder de la agrupación de salsa Los Barraza. El grupo ha creado grandes éxitos musicales que hacen gozar a todo el público y han tenido colaboraciones con reconocidos artistas nacionales. Entre sus temas más sonados están: "Cosas del Amor", "Tengo un Amor", "La Mejor Versión de Mí", "A Ella", "Me Dediqué a Perderte", "Otra Noche", entre otros.

Ahora, acaban de lanzar hace algunas semanas el tema "No Quería Engañarte" junto a Septeto Acarey. El videoclip oficial de la canción se encuentra disponible en el canal de YouTube de Los Barraza y hasta el momento han superado los 671 mil reproducciones.

La agrupación de salsa y 'Tomate' Barraza cuenta con una grupo de seguidores que apoyan cada uno de sus producciones musicales. Además, este último éxito "No Quería Engañarte", se viene convirtiendo en la favorita del muchos usuarios