Susana Alvarado responde a usuarios quiénes critican su físico: "Me causa gracia sus comentarios"

Corazón Serrano siempre se ha destacado por sus exitosas canciones y talentosas vocalistas que tienen. Entre sus más queridas cantantes están Susana Alvarado, quien ha conquistado el corazón del público. Aunque, algunos usuarios empezaron a criticarla por su cuerpo y decidió responderles.

¿Qué les dijo Susana a sus 'haters'?

Susana Alvarado forma parte de la agrupación de Corazón Serrano desde hace muchos años. Se ha ganado el cariño del público con su talento, belleza y humildad, que la han apodado como 'La Morena de Oro de la Cumbia'. Es conocida por interpretar temas como "Lo Siento", "Cómo Será", "No Eres único", "El Estúpido", "Nos Critican", "Yo Solo Quiero Amor", entre muchos más.

La joven cantante suele realizar transmisiones en vivo en sus redes sociales y muchos usuarios comparten el video. Uno en especial, se volvió viral porque Susana Alvarado encaró a usuarios que la critican, pero lo tomó de buena manera y entre bromas.

"Yo una vez le dije a mi hermana: 'Oye, ¿Por qué dicen que lleno techo?'. Yo digo ¿Por qué? y me dice: 'No, porque te ves fuerte, te molestan así'", va contando la cantante en el video. Luego, comenta que le causa mucha risa los apodos de las personas: "Me da risa su ingenio, sus comentarios... pero me dicen 'Espalda de gladiador'".

Finalmente, la cantante de Corazón Serrano comenta que a ella le gusta su espalda: "Wey, mi espalda es finita. Lo que más me gusta a mí de mi cuerpo, toda la vida, es mi espalda. Porque es chiquita, es marcadita y me gusta, a mí me encanta. Para mí, lo más bonito de una mujer es la espalda, se ve súper sexy, para mí".

"Gente que no tiene nada que hacer, linda como siempre Susanita, bendiciones", "Su espalda en vivo en demasiado linda, en los videos se ven más llenitas", "Susanita eres hermosa, ya quisiéramos tener tu físico", "Lo que rajan son pobre que ni para la entrada han tenido", "Eres hermosa y tienes el cuerpo bien trabajado por el gym", "No les hagas caso Susanita, hablan por envidia, un cuerpo espectacular", fueron algunos de los comentarios de usuarios que apoyan a la cantante Susana Alvarado.

Sobre Corazón Serrano

El grupo de Corazón Serrano es liderado por los hermanos Guerrero Neira durante más de 31 años. Actualmente, la agrupación se encuentra conformada por Yrma Guerrero, Kiara Lozano, Lesly Águila, Ana Lucía Urbina, Susana Alvarado, Briela Cirilo y Milagros Díaz.

En los últimos meses, la agrupación de cumbia anunció que viene preparando un nuevo álbum musical. Edwin Guerrero anunció que se vienen nuevas canciones inéditas en las voces de todas las artistas de Corazón Serrano.