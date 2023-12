¿De tal palo tal astilla? Samantha Batallanos revela agresiones de la mamá de Jonathan Maicelo (VIDEO)

¡Lo contó todo! Samantha Batallanos fue acusada por Jonathan Maicelo de haberlo agredido en varias oportunidades e incluso también de extorsión. El extenso comunicado del boxeador llegó a oídos de la reina de belleza, quien salió a defenderse en “Magaly Tv, La Firme”. La influencer desmintió tajantemente al deportista y sorprendió al revelar que la madre del púgil también la agredió en varias oportunidades.

¿Cuál fue la defensa del boxeador?

Tras varios días en silencio, Jonathan Maicelo reapareció en sus redes sociales y dejó un extenso comunicado donde se defiende de todas las acusaciones en su contra. El boxeador reconoció que tuvo una discusión con Samantha Batallanos, pero negó en todo momento haberla agredido.

“El pasado jueves tuve una discusión con mi ex pareja quien, como en otras ocasiones me agredió y arañó el rostro, me golpeó y empezó a tildar con calificativos fuertes e hirientes para mi madre. Yo opte por bloquear sus ataques, pero nunca a golpearla o tumbarla sobre el piso de un taxi sucio como ella afirma”, reveló Jonathan Maicelo, quien también aseguró tener gran respeto por las mujeres.

Maicelo agrega que siempre ha “incentivado el respeto por los demás” y asegura tener pruebas de las acusaciones contra Samantha.

“No pretendo victimizarme, ni tampoco lastimar a nadie, pero con medios probatorios y dentro de la legalidad, demostraré que no es la primera vez que mi expareja tiene conductas violentas físicas contra mí persona y lanza ataques psicológicos contra mí. Todo lo manifestado, lo tengo evidenciado y será puesto a disposición de la Fiscalía y juez competente”, acotó “Batedía”.

Samantha Batallanos acusa a la mamá de Jonathan Maicelo

Las acusaciones de Jonathan Maicelo llegaron a Samantha Batallanos, quien se defendió ante las cámaras de “Magaly Tv, La Firme”. Según detalló la ex Miss Grand, ella habría sido víctima de agresiones verbales por parte de la mamá del boxeador y detalló que tenían una relación tensa. No solo eso, ya que el propio Maicelo habría aceptado estas acusaciones.

“Él dice que yo me metí con su mamá, pero nosotros ni siquiera hablamos de su mamá ese día. Algo que yo no he dicho es que su mamá me ha agredido múltiples veces de la peor manera. Me ha insultado y él me decía: ‘Mi mamá está celosa, cada vez que estoy con alguien se pone así’”, contó la modelo inicialmente.

“Hemos tenido episodios horrendos en su gimnasio donde su mamá me insultaba de la A hasta la Z y de verdad era traumático. Yo estaba a punto de denunciarla, se metió a al gimnasio, al cuarto de nosotros sacó mis cosas, mis sacos y mis tacos y se los llevó a su casa en el Callao como una especie de venganza, y yo jamás le hice nada”, agregó la influencer.