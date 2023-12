Tepha Loza responde a Sergio Peña tras ningunear su pasada relación: «No me interesa»

En el mundo de la farándula, Tepha Loza vuelve a ser el centro de atención. La exchica reality no se queda callada y responde a las declaraciones del futbolista Sergio Peña con todo. Luego, de que el futbolista ninguneara su breve relación, Tepha Loza se pronuncia.

De flechazo a chisme: El breve romance con Sergio Peña

Tepha Loza y Sergio Peña fueron la sensación con su corto romance en el 2022, pero parece que eso fue cosa del pasado. Sergio Peña en una entrevista con Jesús Alzamora dice que solo duró un mes y que nunca presentó a Tepha a su hija.

«Tuve una relación que duró un mes, creo, no sé, pero nunca conoció a mi hija. No he encontrado a la persona que yo creo que se vaya a llevar bien con mi hija o que compartan la misma casa», dijo.

Sergio Peña, el futbolista en cuestión, aclara que como papá soltero, evalúa muy bien a las personas antes de presentarlas a su hija. «Tengo 3 años soltero, separado de la mamá de mi hija. Uno de los motivos es por ella», confiesa Peña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de América Espectáculos y + Espectáculos (@aespectaculos)

Mira también: “¿Y este a quién le ha ganado?”: Hinchas critican a Sergio Peña tras polémicas declaraciones contra Sonne

Ante las palabras del futbolista, Tepha decide no entrar en el juego del chisme. En sus propias palabras, declara: «Ahí esta la respuesta ante eso que no es, porque no es. No voy a contestarle porque es un ping-pong para estar en dimes y diretes. Por respeto a mi pareja y por mi tranquilidad, no me interesa».

La nueva relación de Tepha: ¡Mario Neumann al rescate!

Pero espera, que eso no es todo. Tepha Loza no solo deshecha las palabras de Sergio Peña, sino que saca a relucir a su actual galán, Mario Neumann. La exguerrera destaca las cualidades de su pareja: «Estoy al costado de un hombre demasiado bueno, trabajador, buen papá».

¿Planes de boda y bebés? Y aquí viene lo más picante. Tepha Loza revela que está en una etapa tranquila y llena de amor. «Poco a poco vamos haciendo nuestros planes a futuro. Si Dios me bendice con un bebé, voy a ser la mujer más feliz del mundo», reveló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TEPHA 🦋 (@tephaloza8)

Mira también: “No tengo por qué avergonzarme”, Tepha Loza responde críticas sobre su relación

En resumen, la historia de Tepha Loza y Sergio Peña da giros y vueltas, pero Tepha demuestra que no se deja llevar por el chisme. Entre risas y elogios a su nuevo amor, Tepha se libra con guantes de seda de cualquier enfrentamiento en el mundo de la farándula. Seguiremos informando cualquier actualización.