¡Defiende su versión! Jossmery Toledo contó detalles de la «agresión» que sufrió por parte de la familia de Paolo Hurtado

Durante el programa «Amor y Fuego» se revelaron las imágenes de la supuesta agresión contra Jossmery Toledo. Y es que la modelo se habría encontrado con la familia de Paolo Hurtado en un centro comercial en donde empezó el hostigamiento. Por su parte, Kiara Fuentes, cuñada del futbolista, señaló que fue Jossmery Toledo quien estuvo persiguiendo a la familia por todo el centro comercial. Ante ello, empezó este altercado entre la familia de Paolo Hurtado contra la modelo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jossmery Toledo rompió su silencio tras agresión en centro comercial

Luego de la «agresión» contra Jossmery Toledo por parte de la familia de Paolo Hurtado, la modelo se comunicó con Rodrigo González para brindar su versión de los hechos. Ambos mantuvieron una conversación en donde la extombita aseguró que nunca estuvo persiguiendo a la familia de Palo Hurtado y que se encuentra solicitando las cámaras de seguridad del centro comercial. Ante ello, el popular «Peluchín» le aseveró que ahora se trata de la palabra de la modelo contra Kiara Fuentes.

«Eso es mentira Rodrigo. Todos han visto en mis historias que yo tenía un día de spa con mi prima. Fui a almorzar al centro comercial y me mentí al estacionamiento vip. Para aclarar, ni sé cuál es su auto. No me interesa saberlo. Lamentablemente fue una coincidencia. Yo apenas me estacioné y pasaron por mi lado agrediéndome esperando que me bajara del auto. Yo estoy pidiendo las cámaras de seguridad para que vean la hora que ingreso. En ningún momento quisiera tener contacto con ninguna de esas personas violentas. No es lógico que yo pida garantías y luego estar de espía», contó Jossmery Toledo en su conversación con Peluchín.

La familia de Paolo Hurtado harta del «hostigamiento» de la modelo

Con respecto a la versión de Kiara Fuentes, cuñada de Paolo Hurtado, señaló que se encuentran profundamente cansados del «hostigamiento» de Jossmery Toledo. La hermana de Rosa Fuentes también salió a opinar al respecto señalando que su familia reconoció a la modelo y los menores empezaron a llorar. Ante ello, la cuñada del futbolista se indignó y se acercó al auto de la modelo para reclamarle este hecho.

«De ninguna manera expondríamos a los bebés así. Ellos han estado paseando y que casualidad que la señora se aparecía por ahí donde ellos estaban. Pienso yo que ella estaba esperando el momento para poder encontrarlo a él solo. Llego la casualidad que justamente en el estacionamiento cuando ya nos retirábamos ella se apareció y mi sobrino, el mayor, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Reaccionó de la manera en que reaccionó. Se puso a llorar y esa fue mi indignación de ver a mi sobrino en esa situación.», sostuvo Kiara Fuentes, quien luego de presenciar el malestar de su sobrino se acercó al auto de la modelo a insultarla.