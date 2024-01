«Déjame ver a mis hijos por favor»: Néstor Villanueva se quiebra y le pide a Florcita Polo volver a ver a sus hijos

En un avance de una entrevista que será transmitida en Día D de ATV, Néstor Villanueva solicitó a Florcita Polo la oportunidad de encontrarse con sus dos hijos. De este modo, él se quebró al recordar a sus hijos, pues hace mucho tiempo que no puede compartir momentos con ellos. Ante ello, le envió un mensaje a la madre de sus hijos para que pueda volver a ver a sus hijos «por lo menos un momento». Conoce más detalles en la siguiente nota.

Néstor Villanueva se quiebra al recordar a sus hijos

Durante un reciente avance de la entrevista de Néstor Villanueva para Día D, la expareja de Florcita Polo no pudo evitar quebrarse al revelar que aún no puede ver a sus hijos. Por tal motivo, le envió un mensaje a la hija de Susy Díaz para que permita reencontrarse con los menores. De igual forma, Néstor Villanueva brindó más detalles de lo que se encuentra enfrentando. Además, en la entrevista conoceremos cuál es el motivo por el que Florcita Polo no le deja ver a sus hijos.

“Flor te pido que por favor me dejes ver a mis hijos por lo menos un momento”, manifestó Néstor Villanueva, al borde del llanto. Cabe resaltar que no es la primera vez en la que la expareja de Florcita Polo se pronuncia sobre este hecho. Recordemos que en otra ocasión, él lamentó que no pudiera pasar las fiestas navideñas con sus hijos.

Lamentó no pasar la Navidad con sus hijos

Néstor Villanueva contó otro de los momentos en donde no pudo ver a sus hijos. Enfatizó que en Navidad tampoco pudo compartir momentos con ellos, siendo la 2da fiesta de navidad que están separados. Por tal motivo, las cosas se han complicado en gran medida para la expareja de Florcita Polo, quien hoy dará a conocer más detalles al respecto en la entrevista realizada por Día D.

“Navidad es todos los días del año. En algún momento no muy lejano me podré encontrar con mis hijos, ellos están bien, siempre los tengo presentes en mi corazón. Esta es la segunda Navidad (separados), es muy complicado, pero sé que en algún momento nos vamos a juntar”, comentó Néstor Villanueva hace unas semanas.