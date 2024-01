«Te equivocas»: Jaime Chincha ‘cuadró’ a Christopher Gianotti por polémicos comentarios sobre la pobreza

El periodista Jaime Chincha se refirió a las polémicas declaraciones del actor Christopher Gianotti. Él enfatizó el caso de los niños que sufren de anemia, pues desde el nacimiento ya tienen una desventaja por sufrir esta enfermedad. Pero, el periodista no es la única persona del medio que se pronunció al respecto sobre los polémicos comentarios del actor. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jaime Chincha habló sobre declaraciones de Christopher Gianotti

Tras las críticas recibidas en redes sociales, el comunicador Jaime Chincha optó por compartir su perspectiva sobre las afirmaciones de Gianotti. En su emisión del 11 de enero, aprovechó la ocasión para comentar y subrayar que las experiencias varían entre las personas, lo que implica que no todos tienen igualdad de oportunidades.

@showpeoficial 🟡 Jaime Chincha le responde con todo a Gianotti tras lanzar polémicos comentarios El destacado periodista y presentador de televisión se sumó a las críticas sobre los recientes comentarios de Christopher Gianotti respecto a la igualdad de oportunidades en el Perú, desmintiendo sus declaraciones. . . . . JaimeChincha ChristopherGiaanotti Anemia Perú ShowPe Fyp ParaTi Viral ♬ sonido original – Show.Pe – Show.Pe

“Más allá de la polémica, el ruido… Yo creo que quiso expresar un mensaje, no es mi amigo, probablemente él quería lanzar una suerte de arenga, conseguir lo que uno quiere, lo que uno sueña. (…) No todos tienen las mismas oportunidades, yo creo que ahí se equivoca el Sr. Gianotti, con todo respeto se equivocó completamente”, dijo inicialmente.

“El caso de la anemia, ya la anemia te coloca en una situación desigual y eso los niños que tienen anemia, en el Perú, ya parten de una desigualdad y ellos no son conscientes. (…) Ya la anemia los predispone físicamente, intelectualmente a una condición menor y a menos herramientas que cualquier otro niño… con todo respeto”, expresó el periodista.

Mávila Huertas lanzó su crítica

Al igual que Jaime Chincha, la periodista Mávila Huertas utilizó instantes de su programa para referirse a las polémicas declaraciones de Christopher Gianotti, quien aseguró que todos los peruanos tenemos las mismas oportunidades para salir adelante. Por tal motivo, la conductora de «Ocurre ahora» sostuvo que este es un acto irresponsable. Además, enfatizó en las diferencias que existen entre las clases sociales de nuestro país.

“Vivimos en un país en el que muchos peruanos no tienen oportunidades, precisamente para labrarse ese futuro”, dijo Huertas. “Esas diferencias son las que tenemos que zanjar y no podemos simplemente responsabilizar a alguien que nació pobre de que no tenga la capacidad de superar esa pobreza. Para algo existe la educación pública, para algo existe el Estado”, agregó la periodista.