¿Alianza Lima, Cristal o Universitario? Oliver Sonne sorprende al revelar su hinchaje: "Los apoyo desde niño"

¡Abrió su corazón! Oliver Sonne se ha ganado más de un elogio desde su llegada a la selección peruana. Su evidente compromiso con la casaquilla nacional, sumado a su buena técnica para jugar fútbol, son los ingredientes principales del apogeo del "Vikingo de los Andes" en territorio nacional. En una reciente entrevista con "Pase Filtrado", el lateral derecho habló de todo y confesó el equipo del cual es hincha, sorprendiendo a más de uno con su respuesta. ¿Eligió un club peruano?

Oliver Sonne confiesa su hinchaje

El lateral derecho del Silkeborg, Oliver Sonne, viene siendo recurrentemente convocado a la selección peruana desde el año pasado. Comprometido siempre con la bicolor, el jugador nacional junto a la FPF apuró los papeles de su nacionalización, para que así pueda vestir sin problemas la casaquilla patria.

Fue al mando de Juan Reynoso que llegó su primera convocatoria y también, por qué no decirlo, su primera desilusión. Muchos pensaron que el "Vikingo de los Andes" no vendría más luego de las "paseadas" que le dio el "Cabezón", pero su amor por la blanquirroja pudo más.

Al mando de Jorge Fossati empezó su historia en la cancha con la bicolor y desde ese momento confiesa que se enamoró aún más de Perú. Por ello, muchos se han preguntado si habrá oído hablar de la Liga 1 y de los equipos peruanos, por lo que, en concreto, querían saber de qué equipo es hincha.

En una reciente entrevista con "Pase Filtrado", Oliver Sonne rompió todos los misterios y declaró EN EXCLUSIVA cuál es el equipo de sus sueños, resaltando que desde muy pequeño los alienta. ¿Será Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal? Nada de eso. El lateral - volante reconoció que es hincha acérrimo de un club inglés y acá te lo contamos.

"Mi preferido es el equipo en el que juego ahora (risas). Creo que esa es la respuesta política. Sin embargo, si estamos hablando de todo Europa, Arsenal (de la Premier League) es el que siempre he apoyado desde niño" , señaló Sonne al inicio de la entrevista, aunque no descartó jugar en un futuro en el fútbol peruano. Entérate más detalles líneas abajo.

Habrá "chocolate blanco" en la Liga 1

Debido a que su carrera está en un evidente ascenso, muchos hinchas especulan con la posibilidad de ver a Oliver Sonne en algún equipo de la Liga 1. Hinchas de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal pugnan por, en algún momento, tenerlo en sus filas.

Por ello, recientemente en una reveladora entrevista con "Pase Filtrado", Oliver Sonne sorprendió al confesar que SÍ ESTÁ DISPUESTO a jugar en la Liga 1. ¿Reveló el equipo? Acá te lo contamos.

"Sí (me gustaría), pero no diré en qué equipo. Me gusta el Perú, así que cuando crezca y tenga mucha experiencia con el equipo nacional, ¿por qué no? Mis padres y mi novian aman el Perú también. Diré que no lo negaría (vivir en el país). Obviamente, si hay un equipo que me quiera, y si estoy en una etapa de mi vida en la que me parece apropiado, entonces no me molestaría hacerlo", señaló Oliver Sonne. ¿Cuándo lo veremos en la Liga 1? ¿Llegará al Arsenal algún día? Lo sabremos años más adelante.