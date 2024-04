"Poder dejar huella": Juan Reynoso reveló su máximo deseo luego de dejar la selección peruana

¡Habló el Cabezón! Juan Reynoso fue anunciado como flamante entrenador de la selección peruana hace varios meses en reemplazo de Ricardo Gareca. El DT peruano venía con el cartel de haber realizado una gran temporada con Cruz Azul, sacándolo campeón tras más de 30 años de sequía. Sin embargo, su paso por la blanquirroja no fue el esperado y tras una serie de pésimos resultados, fue destituido del cargo. Ahora, tras varios meses en cura de silencio, el exfutbolista decidió hablar por primera vez, pero lo hizo para la prensa mexicana. En unas reveladoras confesiones, Juan Máximo señaló que su objetivo a largo plazo es "dejar huella" ¿en la bicolor?

Juan Reynoso se confiesa tras su paso por la selección peruana

El paso nefasto de Juan Reynoso al mando de la selección peruana será siempre recordado con amargura por los hinchas de la blanquirroja. Con cero autocrítica y apenas un gol en seis partidos, Perú se encuentra en la cuerda floja al ubicarse últimos en las Eliminatorias, lo cual derivó en la salida del "Cabezón" de La Videna.

Tras este mal paso, Jorge Fossati tomó las riendas de la bicolor. Para el "Cabezón", la cura de silencio fue la principal característica de Juan Reynoso. Sin embargo, luego de varios meses, el exentrenador de Universitario de Deportes por fin se animó a declarar y lo hizo para la prensa mexicana. Como no podía ser de otra manera, le consultaron sobre su posible regreso a Cruz Azul, club al que sacó campeón tras varios años de sequía.

"Es una pregunta que te mentiría si te diría que no, pero yo respeto los tiempos, los momentos, sé que hoy están en buenas manos, que se están haciendo una linda reestructuración. En su momento se hará. Sí me considero parte importante en la historia del club, pero eso no me da derecho a decir que voy a regresar. Para mí, el fútbol es presente y, en ese presente, uno debe seguir labrándose un camino para que te dé la oportunidad un equipo importante como Cruz Azul", manifestó en diálogo con TUDN.

Asimismo, sorprendió al afirmar que uno de sus planes a futuro es dirigir a las categorías menores. El "Cabezón" señaló que "desea dejar huella" en los menores, pero no señaló si quisiera hacerlo en la selección peruana.

"Poder dejar huella... Me pasó en Puebla y en Cruz Azul, no solo trabajar en el primer equipo. Darle su proyecto a las sub-15, sub-17 y sub-20. Creo que eso nos hace crecer a todos, sobre todo a la institución. Esa parte, más allá de los logros, es lo que me llevó en estos 17 años dirigiendo", remarcó el exentrenador de Universitario.

Desató polémica

Su paso por la selección peruana no fue del agrado de nadie en el Perú. Sin embargo, cuando aún era entrenador peruano, él se creía el mejor DT de la blanquirroja. Al término del partido de Perú y Venezuela, el entrenador declaró ante la prensa y señaló que no piensa renunciar y ratificó lo que dijo hace unos días: se ve hasta diciembre de 2025.

"Sigo pensando igual, no es momento de especular. Respeto las opiniones de todos, pero ya vendrá un análisis de toda la gente involucrada", apuntó el "Cabezón".

Además, para sorpresa de todos y sin ninguna autocrítica de por medio, Juan Reynoso señaló que él es el entrenador indicado para la selección. Como dice el dicho, "no hay peor ciego que el que no quiere ver". "Sí, si quieres una respuesta es sí. Estoy seguro de eso", acotó Juan Reynoso.