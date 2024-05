¡Aplausos! Horacio Benincasa, jugador de Alianza Atlético, brinda reflexivo mensaje sobre la salud mental el fútbol

¡RESPETO TOTAL! Sporting Cristal venció 2-1 a Alianza Atlético y con esto recuperó la punta del Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, esto no ha sido lo más resaltante del encuentro entre "cerveceros" y "churres", ya que, en la conferencia de prensa postpartido, Horacio Benincasa, jugador del equipo norteño, tocó un tema muy sensible: la salud mental en el fútbol. Tras una larga intervención, el "Che" se ganó diversos comentarios positivos en redes sociales por sus profundas y reflexivas palabras.

Horacio Benincasa sobre la salud mental en el fútbol

Uno de los problemas más grandes, no solo en el fútbol, sino en todo aspecto es la depresión y la salud mental. Tras la pandemia por la Covid19, esto empeoró y muchas personas pasaron por momentos realmente complicados, a los que se sumó el confinamiento en todas partes del mundo.

Hace un mes exactamente, Percy Prado, exfutbolista de Sporting Cristal, publicaba delicados mensajes de despedida en su cuenta de Instagram. Pasaban las horas y los posts eran más evidentes, lo cual hacía presagiar una verdadera tragedia. Sin embargo, para alegría de todos, las cosas no pasaron a mayores y todo pasó a ser un mal rato.

Esta situación del exjugador "cervecero" puso en alerta a más de uno en el mundo del fútbol, ya que muchas veces no se concientiza sobre la salud mental en el deporte. Las críticas, ataques y comentarios negativos están siempre a la orden del día, por lo cual, muchos futbolistas tienen que lidiar con este tema.

Al respecto, Horacio Benincasa, defensor de Alianza Atlético Sullana, hizo hincapié en el tema de la salud mental tras el partido que los "churres" perdieron contra Sporting Cristal. Según contó el "Che", esto es algo que quería hablarlo desde hace muchas semanas, sin embargo, no encontraba el momento propicio y trajo a colación lo sucedido con Percy Prado.

"Esperé hasta el partido de hoy, quise hablarlo después del partido ante la 'U', porque ese mismo día pasó lo de Percy Prado y me mató. Yo tengo a mi hija mal con un virus, he dejado a mis dos hijas mal y a mi esposa sola para venir a cumplir. Por ahí uno puede tener una mala tarde, pero siempre al dirigirse a alguien, hay que buscar la línea del respeto", señaló Benincasa.

Gran mensaje de Horacio Benincasa, quien pidió unos minutos para hablar sobre la salud mental de los jugadores (Percy Prado y su problema de depresión), el tema de Mario Tajima, lo que no me gustó es la poca empatia del periodista.

Para algunos es fácil criticar.#Liga1TeApuesto pic.twitter.com/RdzB1s3znl — Luigi Zapata (@AlexLuigi714) May 5, 2024

Se ganó el respeto de todos

Asimismo, salió en defensa de algunos de sus compañeros que han sufrido o sufren ataques en redes sociales a raíz de sus actuaciones con sus equipos. En concreto, mencionó a Luis Advíncula, quien fue criticado por fallarse un penal ante Australia con la camiseta de la selección peruana y a Alex Valera, quien corrió con la misma suerte tras fallar el tiro definitivo e incluso se refirió a Jeriel De Santis.

"Hay muchos casos. Pasó con Advíncula, un crack que no quiso volver a patear un penal. Pasó con Valera y pasa ahora con De Santis. Son jugadores que tienen la posibilidad de pedir ayuda , Yo tuve una educación para poder sobrellevar estos temas, pero hay muchos jugadores que lo único que tuvieron es una pelota y por ahí, esos temas no saben llevarlo. He conocido jugadores que no saben sumar, cómo le pides que lleven el día a día, con la prensa y las redes sociales, que es un arma muy fuerte", agregó.