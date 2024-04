"No lloren por mí": Percy Prado, exfutbolista de Cristal, deja mensajes de despedida en redes y familia se pronuncia

¡Momentos difíciles! Percy Prado, exfutbolista del Nantes de Francia y Sporting Cristal, conmocionó en las últimas horas con preocupantes mensajes en sus redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram, el lateral derecho dejó hasta seis mensajes de despedida en su feed de la mencionada red social, donde se despedía con emotivas palabras de todos sus seres queridos, entre los que destacaban sus padres y su hijo. Muchos temieron por su vida, y tras varias horas de angustia, su familia se pronuncio y dio a conocer cómo se encuentra el futbolista del Nantes Metropole.

Percy Prado y sus preocupantes mensajes en redes

Durante la madrugada del viernes 5 de abril, una noticia conmocionó al planeta del fútbol, sobre todo el peruano. Percy Prado, exfutbolista de Sporting Cristal, preocupó a más de uno al publicar, progresivamente, mensajes de despedida en su cuenta oficial de Instagram, los cuales iban dirigido a todos sus seres queridos.

Primero, empezó con un mensaje dirigido a toda su familia, a quienes les encargo a sus "dos amores", además de dejar unas sinceras disculpas por el daño que él pudo haber causado. "A todos ustedes, sean fuertes, permanezcan como son, estoy tomando el peso del dolor que pude haber causado. (...) No lloren por mí (...) a todas las personas que pude haber herido, me disculpo sinceramente", señaló en un inicio.

De igual manera, dedicó emotivas palabras para su pareja y señaló que fue la persona que más lastimó en la vida. "Encontrarás a alguien digno para ti, te amaré hasta el final", fue una parte del extenso mensaje que le escribió. Además, también tuvo tiernas palabras para su hijo, a quien le pedía crecer "como un hombre fuerte y recto".

Para sus hermanos, les pidió que siempre estén presentes ayudando a sus padres, ya que son el bien más preciado que tienen y justamente, para sus progenitores, también tuvo sensibles palabras.

"Mamá como puedo decirte que has sido la mejor de todas. Siempre protegiéndome y cubriéndome cuando nada sale bien, prométeme que siempre te mantendrás fuerte y seguirás adelante a pesar de todo, que cuidarás de toda esta familia porque sin ti nadie existe. Eres el pilar de la familia. Papá, lamento haberte hecho sentir tan avergonzado, lamento no poder confiar en ti, desearía que nuestra relación volviera a ser como antes. Lamentablemente no será así, conviértete en el ejemplo que mi hijo tanto merece. Los quiero mucho", señaló el futbolista que en su momento enfrentó a Kylian Mbappé.

Familia se pronuncia

La preocupación en el planeta fútbol fue inminente y, de inmediato, diversas páginas deportivas, así como usuarios en redes sociales, le dejaron alentadores mensajes al exjugador de Sporting Cristal.

Tras varias horas de incertidumbre, la familia del lateral derecho usó la propia cuanta del futbolista para pronunciarse al respecto y hacer saber cuál es el estado actual de Percy Prado.

De la cuenta de #PercyPrado la última story menciona que Percy se encuentra a salvo con su familia. Se borraron además las publicaciones de despedida. Cuando nos movilizamos por un fin común es sorprendente. Percy fue muy valiente al no quedarse callado. Se salvó una vida. pic.twitter.com/L4yhsaVa15 — Perry el ornitorrinco Grone 🇦🇸 Agente P (@JulinFe11497951) April 5, 2024

El mensaje fue publicado en francés: "Bojour á tous, désolé de vous avoir inquiété. Percy va bien ey est auprés de sa famille". Traducida al español se leen de la siguiente manera: "Hola a todos, perdón por preocuparlos. Percy está bien y está con su familia".

Este mensaje llegó para tranquilizar al mundo futbolístico y, además de esto, también se procedió a borrar los mensajes de despedida de su cuenta de Instagram. Además, alertó a todos a tener más conciencia respecto al cuidado de la salud mental. Si crees que alguien está pasando por un cuadro de depresión o de salud mental, no dudes en ayudarlo y/o ponerte en contacto con los canales de ayuda.