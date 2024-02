¡Bomba! Hoy Ricardo Gareca tendrá que hacerse prueba de ADN para verificar paternidad

Ricardo Gareca se acaba de convertir en entrenador de la selección chilena Y es probable que también se convierta en padre por cuarta vez sí se logra confirmar la prueba de ADN que se llevará a cabo el día de hoy.

El ex director técnico de la selección peruana debe someterse hoy a una verificación de paternidad con una mujer uruguaya de 41 años luego de emitirse una orden judicial de la justicia Argentina.

¿Papá por cuarta vez?

El Juzgado Civil número 102 de la ciudad de Buenos Aires ha ordenado que el ex entrenador de la selección peruana Ricardo Gareca se presente hoy 21 de febrero a la justicia de ese país para que pueda someterse a una prueba de ADN.

Esto es por motivo de la demanda de paternidad de la joven uruguaya Mary Sande Delgado.

Esta demanda de filiación se inició en el año 2021 y es ahora donde por fin se podrá saber la verdad.

Según el juez a cargo aseveró que se ha basado en la no vulneración de los derechos de identidad de la persona por lo que solicitó la prueba de ADN con el objetivo de establecer o descartar la paternidad que le correspondería a Ricardo Gareca.

"Toda persona con el objeto de conocer sus antecedentes genéticos, cuenta con la posibilidad de iniciar una acción de conocimiento de la realidad biológica, en forma autónoma e independiente a la acción de afiliación", se lee en la documentación.

Cabe resaltar que el director técnico nunca quiso someterse a una prueba de ADN debido al largo proceso que había iniciado Mary Sande Delgado.

Según narró Mary, su madre y Ricardo Gareca sostuvieron una relación en 1982 en la ciudad de Buenos Aires. Ella se enteró de que supuestamente era hija del "Tigre" a los 25 años y fue a buscarlo para contarle directamente, aunque en un principio Gareca se mostró escéptico.

"En el 2008, una de mis hermanas (Carola) me muestra en la computadora, la foto de Ricardo y me dice: él es tu padre. Yo no podía creer que me estuviese pasando algo así, pero ella muy seria me asegura: vos no sos hija de papá. Él solo te dio su apellido", relató la joven.

Desde entonces, Mary Sande ha hecho todo lo posible para demostrar que Ricardo Gareca era su padre. Incluso, presentó una demanda en Argentina para que el técnico de Chile se someta a la prueba de ADN para confirmar la veracidad de su versión, demanda que finalmente ganó.

Revela por qué no es más DT de Perú

Para muchos, fue una traición, y para otros, simplemente está siendo profesional. Ricardo Gareca es el nuevo entrenador de la selección chilena, pero no olvida a la selección peruana.

El programa "Arriba mi gente" sorprendió con un adelanto de su programa del lunes donde traerán una entrevista exclusiva con Ricardo Gareca. En esta conversación, le consultan por su no continuidad en el banquillo nacional y el "Tigre" respondió fuerte y claro.

"Eso es algo que debe contestar el presidente de la Federación (Agustín Lozano) y el director deportivo (Juan Carlos Oblitas)", apuntó Ricardo Gareca. Además, el "Flaco" no dudó en mandar un mensaje desde el corazón a todos los hinchas peruanos y les hizo un insólito pedido.

"A mí no me gustaría que me olviden (los hinchas peruanos), porque yo no los voy a olvidar", finalizó Ricardo Gareca.