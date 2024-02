Ducelia Echevarría terminó su romance con hombre casado tras ampay: "Una decisión que ya tomé"

¡Se armó el escándalo! Ducelia Echevarría no pudo evitar enfrentarse a los rumores de su relación con George Jaico, quien resultó ser un hombre casado y padre de familia. Tras las reveladoras imágenes en el programa "Magaly TV La Firme", Ducelia decidió contar su verdad en un explosivo segmento.

Ducelia Echavarría terminó romance con hombre casado

En un revelador momento en el programa "Préndete", Ducelia Echevarría, conocida animadora y exintegrante de "Esto Es Guerra", decidió romper su silencio respecto a su reciente ampay con George Jaico, un hombre casado y con familia. Tras la exposición en el programa "Magaly TV La Firme", Ducelia fue enfática al confirmar que la relación con Jaico llegó a su fin.

En un ambiente tenso pero directo, Ducelia compartió en "Préndete" los detalles de su decisión de poner fin a su romance con Jaico después del destape mediático. La animadora fue clara al expresar: "Son imágenes que obviamente a mí me agarraron en frío, pero como te dije, lo estuve conociendo, creo que el estuve dice mucho. Creo que es una decisión que ya tomé".

Ante la insistencia, Ducelia afirmó algo incómoda: "Te vuelvo a repetir, estuve. Tiempo pasado y ya estuvo hasta aquí y listo. Las cosas pasan por algo (...) Si pasan estos retos en la vida, debe ser por algo".

Ante las dudas sobre si conocía la doble vida de Jaico, Ducelia respondió con sinceridad: "Yo lo estaba conociendo, poco a poco. De las relaciones anteriores que he tenido, he aprendido a no ir de golpe a todo, entonces lo he estado conociendo de a pocos. Su vida, de lo que hacía después, yo no tengo idea de nada".

Ducelia no sabía que George Jaico era un hombre casado

Cuando se le preguntó sobre el momento en que conoció al empresario, Echevarría compartió: "Lo vengo conociendo desde el año pasado, diciembre". Destacó que estaba enfocada en conocer a la persona y que no se sentía en posición de investigar a fondo la vida personal de su galán.

En cuanto a la relación de Jaico con su familia, Ducelia admitió no tener conocimiento de esos detalles, expresando su sorpresa ante la situación. Frente a la insistencia sobre si sabía que él era un hombre casado, Ducelia afirmó: "Yo estaba conociéndolo, he aprendido a no ir de golpe a todo (...) su vida, lo que hacía después, yo no tengo idea de nada".

La decisión de Echevarría de poner fin a esta relación extramatrimonial después de la exposición mediática ha generado revuelo en la farándula. Ducelia cerró su participación en el programa expresando su postura: "Si los medios quieren hablar de mí y generar con eso, pueden opinar lo que quieran, estoy tranquila con mi conciencia".

Este nuevo capítulo en la vida sentimental de Ducelia Echevarría ha impactado a sus seguidores, quienes esperan con ansias conocer más sobre el desenlace de esta historia. Estaremos pendientes de cualquier actualización.