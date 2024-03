Christian Cueva sueña con volver al Mundial por Pamela López y sus hijos: "Se los prometí"

¡Atención! Christian Cueva, más conocido como 'Aladino', ha soltado todo en un programa deportivo. Sin enredos, expresó su deseo de jugar en un Mundial por sus hijos y Pamela López. Aquí les contamos la historia.

Christian Cueva sobre su familia y el Mundial

El futbolista Christian Cueva está en el ojo del huracán tras sus enredos amorosos con Pamela Franco y serle infiel a Pamela López. Pero ahora, en el programa "FUTMAX League" del canal de YouTube "Liga 1 Play", soltó el rollo sobre su familia siendo su principal motivación en la selección peruana.

Aunque dijo que no hablaría más del tema, en el programa deportivo no aguantó las ganas. Aunque no sabemos dónde está Pamela López, Cueva negó reconciliación y se disculpó de nuevo, vinculando su rendimiento en la selección con su familia.

"Tengo un sinsabor porque mi esposa e hijos estaban pequeños por muchas situaciones en mi vida; ellos no pudieron acompañarme al Mundial de Rusia", soltó Cueva.

La gran promesa. Lo que nos voló la cabeza fue su promesa: "Cuando me estaba preparando para el Mundial de Qatar, que estábamos cerca, les había prometido eso a mi familia y nunca se los pude conseguir. Es una de las cosas que tengo en mi cabeza y trato de que mi recuperación sea la mejor".

Se refugia en Dios y revela conversaciones con Fossati

Christian se sinceró sobre el dolor de estar lejos de su familia, a pesar de que Pamela López sigue firme con el divorcio. "Aunque voy a estar lejos de ellos, duele mucho, pero sé que Dios tiene un propósito y bueno, soy hombre y lo asumo. Lo asumo en mis cuatro paredes que tengo que conversar, que es mi esposa e hijos, espero que Dios permita que las cosas mejoren", dijo, casi llorando.

¡Pero eso no es todo! Christian Cueva también habló sobre la Selección Peruana. En el mismo programa, contó que habla con el director técnico Jorge Fossati, destacando su lado más humano.

Con emoción, soltó: "Le prometí a mi familia volver a un Mundial". Aunque no esté seguro de ser convocado, tiene el respaldo de Fossati y una determinación férrea de cumplir su sueño.

La historia de Christian Cueva nos tiene a todos pegados al asiento. ¿Logrará cumplir su promesa y brillar nuevamente en un Mundial por su familia? Seguiremos al tanto de todas las novedades o actualizaciones al respecto. ¡Hasta la próxima!