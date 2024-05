¡Con cariño! Ricardo Gareca recuerda a Luis Advíncula y sorprende con revelación: ¿Qué dijo?

¡Es un rayo! Luis Advíncula es uno de los valores más importantes de Boca Juniors en la actualidad. A su vez, en la selección peruana es uno de los jugadores más experimentados y destaca siempre por su potencia y compromiso con el "equipo de todos". Ricardo Gareca, exentrenador de la bicolor y ahora D.T. de Chile, recordó su etapa en el combinado nacional y también lo que fue dirigir al popular "Usain Bolt", a quien incluso dejó fuera del equipo por ocho meses. Sin embargo, esto no fue impedimento para que ahora lo recuerde como uno de los mejores del mundo. ¿Estás de acuerdo?

Ricardo Gareca recuerda cuando dejó fuera de la selección a Advíncula

Corría el año 2016 y un ampay remecía el ambiente futbolístico. Luis Advíncula fue captado por cámaras de un programa de espectáculos, por lo cual, fue borrado más de medio año de la selección peruana.

En aquel momento, Ricardo Gareca intentaba priorizar el orden y la disciplina en la blanquirroja, por lo cual, no le "tembló la mano" para dejar fuera de la selección peruana a uno de sus mejores valores. Años más tarde, el "Tigre" recordó este momento y dejó entrever que en aquella oportunidad, el popular "Rayo" no habría estado del todo concentrado en la bicolor.

"A veces el jugador, como todos nosotros los entrenadores, nos desenfocamos. Pero eso no significa que no nos volvamos a enfocar o alinear. Todos tenemos altibajos. Estamos en un momento espectacular y de pronto caímos o no tenemos la lucidez que antes teníamos", señaló el "Tigre".

"La única intención que tengo es tratar de ver a los muchachos que están alineados. Y los otros que, por problemas personales y diferentes motivos de la vida misma se pueden desenfocar, uno lo que trata es ver a muchachos que están mejor enfocados que otros. Y los que no, por más que sean figuras muy importantes, hay que tratar de esperarlos nada más", añadió el exentrenador de Universitario de Deportes.

De los mejores del mundo

Pese a este impase que tuvo con Luis Advíncula hace casi 10 años, Ricardo Gareca lo recuerda con bastante cariño. Para nadie es un secreto que el "Flaco" sigue la carrera del lateral derecho de la selección, más aún cuando está en uno de los equipos que más quiere como lo es Boca Juniors.

Por ello, en la misma entrevista con Hugo Balassone de Radio La Red y TyC Sports, el "Tigre" reconoció a Luis Advíncula y lo llenó de halagos, al punto de considerarlo como uno de los mejores del mundo.

"Luis es un jugador sensacional, de los mejores del mundo. Él lo sabe porque siempre se lo he dicho. Hoy lo está demostrando. Mi intención fue que puedan estar y entiendan la gran responsabilidad que se tiene en ese aspecto", apuntó el técnico argentino.

No cabe duda que, pese a su presente en la selección chilena, cada vez que tiene oportunidad, Ricardo Gareca halaga a más de un jugador de la selección peruana. Hoy le tocó a Luis Advíncula y eso demuestra que los peruanos marcaron en el corazón del "Tigre".