¡Con récord incluido! Kimberly Garcia logra la medalla de oro en marcha atlética en Podebrady

¡UNA CAMPEONA! Kimberly García viene siendo una de las abanderadas en el atletismo peruano. La marchista peruana de 30 años sigue demostrando sus credenciales y esta vez logró la medalla de oro al ganar la prueba de los 20 kilómetros del Podebrady 2024, competencia que se desarrolló en la lejana República Checa. Esta celebración llega por partida doble, ya que aparte de coronarse como la mejor, también impuso un nuevo récord mundial.

Kimberly García gana la marcha atlética en Podebrady

Sin duda, una jornada que quedará para el recuerdo en la memoria de Kimberly Garcia. Pese a que en el Perú, el deporte más popular y arraigado es el fútbol, no necesariamente esta disciplina deportiva da los logros que muchos peruanos piden. La marchista peruana demostró una vez más esto y obtuvo la medalla de oro en la prueba de los 20 kilómetros del Podebrady 2024.

Kimberly García logró ganar esta importante competición con un tiempo de 1 hora, 27 minutos y 8 segundos . Este crono fue suficiente para que la marchista peruana logre superar a su máxima rival, la ecuatoriana Glenda Morejón, quien perdió solo por 13 segundos.

Sin duda, la competencia estuvo más que reñida, ya que la medalla de bronce fue para la italiana Antonella Palmisano, quien estuvo a 20 segundos de la gloria. Cabe destacar que la atleta italiana venía con el cartel de favorita, ya que era la campeona olímpica de los 20 kilómetros en marcha atlética en Tokio.

KIMBERLY GARCÍA GANÓ ORO EN REPÚBLICA CHECA...🥇...🇵🇪

En la prueba 20 km de marcha femenina, en la 92nd Poděbrady Walking 2024.

La peruana de 30 años logró récord de campeonato con 1h 27m 08s. Venció a la ecuatoriana Glenda Morejón y a la italiana Antonella Palmisano. pic.twitter.com/0voiFLq37s — Juan Carlos Calero Coronación (@juanca_calero) April 6, 2024

Tras su excelente triunfo, la medallista peruana se mostró más que emocionada y señaló que, pese al obstáculo del calor intenso, no se rindió en su afán de dejar bien en alto el nombre de Perú.

"Estoy muy contenta de ganar. Es la primera vez que vengo a Podebrady y me gustó la ruta. El calor fue mucho, pero me he sentido muy bien en la prueba" , dijo la marchadora peruana, que está en plena preparación para el gran objetivo del año, los Juegos Olímpicos de París.

Próximo objetivo: Juegos Olímpicos París 2024

Además, indicó que su objetivo inmediato son los Juegos Olímpicos París 2024. Kimberly sabe que la competencia será más fuerte aún y promete prepararse de la mejor manera para poder lograr una nueva medalla de oro para el Perú.

"La preparación va muy bien. El objetivo son los Juegos, vamos con todo, y estas carreras sirven muy bien como preparación", manifestó Kimberly, que con esa 1h27:08 realizó su tercera mejor marca en 20 kilómetros en su carrera.

Entrenamiento en Azogues de nuestros marchistas, algunos de ellos clasificados a los Juegos Olímpico Paris 2024.



El entrenador Andrés Chocho prepara a



Daniel Pintado (Clasificado) 🇪🇨

Kimberly García (Clasificada) 🇵🇪

César Rodríguez (Clasificado) 🇵🇪

Érica Rocha (Clasificada) 🇧🇷 pic.twitter.com/aiiVhr24oX — Mayra Bayas B (@MayBayas) February 29, 2024

La mexicana Alegna Fernández quedó cuarta (1h28:04), la brasileña Viviane Lyra (1h28:05) quinta y las ecuatorianas Magaly Bonilla (1h28:26) y Paula Milena Torres (1h29:32) sexta y octava, respectivamente, y ambas con marca personal.