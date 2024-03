¿Es Cristal, no pasa nada?: Comizzo deja polémico mensaje en contra de los rimenses: "Un rival más"

¡Pensamos igual! Atlético Grau se enfrentó a Sporting Cristal en un partido lleno de polémicas. El VAR no intervino en un claro penal a favor de los piuranos y en el gol de los rimenses, la pelota no había salido del todo, por lo cual, el córner no se debió haber cobrado. Lamentablemente para los intereses del equipo de Ángel Comizzo, los "albos" perdieron por la mínima diferencia y, fiel a su estilo, el entrenado dejó un polémico mensaje en la previa en contra de los "cerveceros". ¿No es un grande?

Ángel Comizzo y su polémico mensaje en contra de Cristal

Hace varios años, un "Indio" aterrizó por Ate. Ángel Comizzo llegaba para dirigir a Universitario de Deportes y logró sacarlo campeón el 2013. Ese fue el último título de los cremas hasta el obtenido el año pasado al mando de Jorge Fossati y por ello, pese a las formas en cómo salió de tienda estudiantil, el hincha merengue lo recuerda con amor y odio al argentino.

Por ello, el estratega se hizo casi hincha crema y, a sabiendas de ello, muchos pensaron que el duelo ante Sporting Cristal podría significar algo especial por la rivalidad entre rimenses y cremas.

Sin embargo, fiel a su estilo y sin "pelos en la lengua", Ángel David Comizzo se pronunció al respecto y prácticamente "sepultó" a Sporting Cristal. En pocas palabras, el argentino "multiplicó por cero" a los rimenses.

"No me genera nada jugar contra Sporting Cristal. Es un rival más. Con la U sí me genera escozor. Quedaron 2 titulos, 2 finales, 3 Libertadores, un feeling muy especial con su gente. La U está muy bien, tiene 0 goles en contra. La mayoría juegan juntos hace 2 años", señaló Comizzo, destacando la grandeza de los cremas y minimizando de esta manera a los rimenses.

🎙️Ángel Comizzo: "No me genera nada jugar contra S. Cristal. Es un rival más. Con la U sí me genera escozor. Quedaron 2 títulos, 2 finales, 3 Libertadores, un feeling muy especial con su gente. La U está muy bien, tiene 0 goles en contra. La mayoría juegan juntos hace 2 años".🤝🏼 pic.twitter.com/IFIwf5sDdO — Momento Deportivo (@MDeportivope) March 2, 2024

¿Mano negra?

Las palabras de Comizzo fueron en vano ya que su equipo, Atlético Grau, perdió por la mínima diferencia contra Sporting Cristal. Sin embargo, el partido no estuvo a salvo de las polémicas y se equivocaron en contra de los "albos" hasta en dos oportunidades, favoreciendo así a los "cerveceros".

El entrenador de los piuranos alzó su voz de protesta y mostró su disconformidad por el claro penal que no le cobraron, además del gol de Ignacio que debió ser invalidado porque el corner cobrado nunca debió ejecutarse.

"¿Hasta cuándo van a seguir favoreciendo a los grandes? La pelota no sale, pero esto no viene ocurriendo, ya es una constante de los árbitros y el VAR contra Atlético Grau. Yo lo tengo que decir, no puedo creerlo. La jugada de Rodas en el primer tiempo es un penal clarísimo, pero amonestan a mi central y lo dejan condicionado en una jugada que no tiene nada que ver ante un primer foul. Esas cosas te condicionan en una cancha y un partido como este", señaló Comizzo.

"Yo no dudo de la honestidad de los árbitros, pero sí digo que no están capacitados porque no se preparan como lo hacemos los entrenadores, que día a día buscamos mejorar y trabajar. Sin embargo, lo que viene ocurriendo es repetitivo", sentenció.