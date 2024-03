¿Es un infiltrado? Critican a Gareca por primera convocatoria en Chile: "Está trabajando en secreto para Perú"

¡Lo suponía! Ricardo Gareca sorprendió a todos los hinchas peruanos hace varias semanas al asumir el mando de la selección chilena. Muchos aficionados peruanos calificaron este acto como una traición, pero, ahora, los que califican como "traidor" al "Tigre" son los propios chilenos. El "Flaco" presentó su primera convocatoria con miras a los amistosos FIFA de este mes y sorprendió al dejar fuera a Ben Brereton por no hablar español y también destacan las ausencias de Gary Medel y Arturo Vidal. Los seguidores de la "Roja" criticaron con todo al argentino e incluso algunos señalaron que estaría trabajando como "infiltrado" a favor de Perú. ¿Será?

Ricardo Gareca genera polémica con su convocatoria

Los primeros amistosos FIFA a nivel de selección están a la vuelta de la esquina y diversos entrenadores van presentado su lista de convocados. Jorge Fossati lo hará recién el lunes, mientras que Ricardo Gareca lo hizo ayer, pero no fue del todo bien recibido.

El "Tigre" sorprendió con su primera lista y, pese a que la prensa chilena descartaba la inclusión de Claudio Bravo, el arquero del Betis de España retorna a la "Roja" tras varios años de ausencia. Además, destaca el retorno de Mauricio Isla y Eduardo Vargas, por lo cual, las críticas contra Gareca no se hicieron esperar.

Sin embargo, el punto álgido llegó cuando en la convocatoria no apareció el nombre de Ben Brereton. El delantero que milita en la Premier League fue borrado por Ricardo Gareca por una insólita razón: no sabe hablar español.

"Esto es ver otras opciones, nada más. Son decisiones que uno toma, pero no tiene nada que ver su actualidad. (...) Me gustaría que aprenda español. Creo que es importante. Ha estado convocado hace dos años y ha tenido el tiempo suficiente para hablar español. Él no está condicionado. Sí es algo que le manifesté personalmente, porque la comunicación con sus compañeros, conmigo, con la gente y con el periodismo la considero fundamental para estar en una selección. Me gustaría ver una predisposición de su parte", indicó.

Críticas al "Tigre"

Las polémicas decisiones de Ricardo Gareca en torno a su primera convocatoria al mando de la selección chilena han despertado todo tipo de reacciones de usuarios en redes sociales.

Algunos hinchas del fútbol aplauden las decisiones del "Tigre", pero otros consideran "jalado de los pelos" la decisión de no convocar a Brereton por no saber español. Incluso, algunos especularon que Ricardo Gareca sería un "agente infiltrado" de Perú en la selección mapocha, recordando así su paso por la blanquirroja.

Gareca está conspirando para dejar fuera a Chile del mundial y darnos paso libre a nosotros



AÚN NOS QUIERE — Stark Z (@RodrigoAdri4) March 8, 2024

"Gareca está conspirando contra Chile", "es un infiltrado de Perú, nos quiere dejar fuera del mundial", "quiere darle pase libre a los peruanos", "operación anti Chile ha empezado", "bien Tigre, todavía amas al Perú", se puede leer en redes sociales.

Las especulaciones quedan en eso, especulaciones, pero de ser cierto algo que han dicho los usuarios en redes, nunca está de más decir que en la vida y sobre todo en el fútbol, todos los caminos conducen al Mundial y con el "Tigre" de posible "infiltrado", esto es posible. ¡Qué así sea!