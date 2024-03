¡ESTO ES GUERRA! Richard Acuña se olvida de ayuda de Lozano y dispara contra él: "Me tiene miedo"

¡Se prendió todo! El partido entre César Vallejo y Cusco FC del último fin de semana quedará en la historia del fútbol peruano. Paolo Guerrero hizo su debut oficial en el balompié nacional y el encuentro tuvo de todo. Uno de los puntos más criticados fue el arbitraje. El propio "Depredador" se quejó al final del duelo ante los cusqueños y quien también lo hizo fue Richard Acuña, presidente de los poetas. Incluso, el esposo de Brunella Horna se fue con todo y se mandó en contra de Agustín Lozano, señalando que e actual mandamás de la FPF tiene miedo a su próxima postulación a la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol.

Richard Acuña le dice "miedoso" a Agustín Lozano

La noche del sábado 2 de marzo se vivió una noche inolvidable en el Estadio Mansiche de Trujillo. El recinto norteño fue testigo del debut del goleador histórico de la selección peruana en el fútbol peruano, luego de varias idas y vueltas en los días previos.

Como todo partido especial tuvo sus momentos picantes y la falta de experiencia de la terna arbitral pasó factura en este duelo. Tras el partido, no solo Paolo Guerrero se quejó por el arbitraje, sino también lo hizo Richard Acuña.

El esposo de Brunella Horna no se guardó nada y arremetió contra Agustín Lozano, actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Para el presidente del club poeta, el mandamás de la FPF tiene miedo de su próxima postulación al sillón del máximo organismo del fútbol peruano.

Richard Acuña en @N60Noticias " Yo creo que Agustín Lozano tiene miedo de que yo quiera postular a la FPF y por eso experimentan con Vallejo". pic.twitter.com/R8HMcrP152 — Edward Alva (@EdwardAlva08) March 3, 2024

"Obviamente nos molesta que en este tipo de partidos la Federación Peruana de Fútbol quiera experimentar con nosotros. Yo creo que Agustín Lozano tiene miedo de que yo quiera postular a la FPF y por eso nos manda a esos árbitros", sostuvo Acuña en diálogo con '60 Noticias'.

Cabe destacar que hace unos días, en entrevista con Paco Bazán, Richard Acuña confirmó su deseo de postular en un futuro cercano a la presidencia de la FPF. Para el esposo de Brunella, esto habría molestado a Agustín Lozano y por ello les programaron una terna arbitral con poca experiencia. Pero eso no sería todo el reclamo...

¡ES UN HORNO!

Otro reclamo que tuvo Richard Acuña fue la programación de la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1. Para el presidente trujillano, es inhumano jugar a la 1 de la tarde en una plaza tan calurosa como Sullana, ya que se expone a los jugadores al peligro.

"Yo lo llamé a Agustín hace dos días para preguntarle por qué nos programan a la 1 de la tarde contra Alianza Atlético en Sullana (fecha 9). Ya van 3 días que no me contesta", señaló.

"El habernos programado en horas inhumanas para cualquier deportista en una ciudad como Sullana no es algo equitativo, porque a todos los equipos los ponen a las 2:30 de la tarde. No quiero justificar, pero lamento que con Vallejo se quieran equivocar y con otros no", sentenció Richard Acuña.