¡FUEGO! Leao Butrón responde fuerte a quejas de Jean Ferrari: "Empezaron a meter presión, mucha atención"

¡SE ARMÓ LA BRONCA! El Torneo Apertura está llegando a su final y cada vez faltan menos fechas para conocer que equipo será el ganador del primer torneo del año. Sporting Cristal y Universitario se disputan palmo a palmo el torneo, por lo que no desean dejar nada al azar. Es así que, tras la derrota de los cremas ante ADT en Tarma, Jean Ferrari salió al frente para cuestionar con dureza el arbitraje de Edwin Ordóñez e insinuó que estarían "inclinando la balanza" en su contra. Tras estos polémicos comentarios, Leao Butrón, exfutbolsita de Alianza Lima, no se quedó calado y respondió con todo en sus redes sociales, dejándole una "chiquita" al administrador de la U.

¿Qué había dicho Jean Ferrari?

Luego de la buena victoria de ADT frente a Universitario, Jean Ferrari descargó su ira mediante sus redes sociales y empezó a lanzar serias acusaciones en contra del arbitraje. Por si fuera poco, reafirmó su postura en unas picantes y explosivas declaraciones a los medios de comunicación.

Para el exjugador de fútbol, las decisiones del juez principal influyeron demasiado en el trámite del partido, como lo fue la expulsión del entrenador Fabián Bustos. Ante esto, hizo un llamado al VAR, que, según su criterio, estuvo desaparecido en este encuentro.

"Nosotros acá hemos venido a hacer un partido correcto, un partido de igual a igual, pero expulsan al entrenador, sacan tarjetas amarillas que condicionan, dejan hacer jugadas que eran a favor nuestro. La cancha te la inclinan. No es casualidad. Había dos pelotas en la cancha en el primer gol, nadie la ve. No la ver el VAR. Ni una sola jugada fueron al VAR. Las casualidades en el fútbol no existen", añadió.

Jean Ferrari, luego de la derrota de Universitario ante ADT: "Lo del arbitraje es lamentable. Yo he sido futbolista veinte años y sé cuando un ÁRBITRO INCLINA LA CANCHA."



¿Opiniones? 🤔 pic.twitter.com/TfkzNX3ho8 — Error ArbitraI (@ErrorArbitralTR) May 4, 2024

Para finalizar, se mandó en contra de sus detractores y tildó de "llorones" a algunos rivales de otros equipos. La molestia y rabia era evidente en Jean Ferrari, quien siguió "disparando" a por doquier.

"Hay tanto llorón de otros equipos que salen, hablan, dicen. Bueno, y nosotros qué, estamos parados, esperando, mirando. Nosotros estamos jugando el campeonato y también estamos jugando para pasar de fase de Copa Libertadores. Vamos a dar pelea. Vamos a tratar de calmarnos, a pesar del fastidio, de la rabia, porque lo que ha pasado hoy día es lamentable. Bueno, ya está, daremos vuelta a la página", concluyó Jean Ferrari sobre el polémico arbitraje del partido entre Universitario y ADT.

Leao Butrón responde con fuerza

Las quejas de Jean Ferrari, como de costumbre, no pasaron desapercibidas en las redes sociales. Uno de los primeros que "saltó" por estas palabras fue Leao Butrón, quien no dudó en responderle en su cuenta de "X" (ex Twitter).

El exarquero de Alianza Lima considera que las declaraciones de Jean Ferrari buscarían condicionar a los árbitros para que en los próximos partidos favorezcan a Universitario. Asimismo, también señaló que, en su opinión, durante las primeras jornadas, los "horrores" arbitrales beneficiaron en más de una ocasión a los cremas.

Atención con el arbitraje de aquí al final del apertura, ya empezaron a meter presión, no vaya ser que regresemos a las primeras fechas del apertura donde todo era navidad, regalos y más regalos!!! — Leao Butrón (@Leaobutron) May 3, 2024

"Atención con el arbitraje de aquí al final del Apertura, ya empezaron a meter presión, no vaya ser que regresemos a las primeras fechas del Apertura donde todo era navidad, regalos y más regalos", escribió en su cuenta de X (antes Twitter) respondiéndole a Jean Ferrari.