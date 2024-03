¡Fuerte y claro! Paolo Guerrero envía contundente mensaje a Oliver Sonne previo a los amistosos

¡Habló el capitán! La selección peruana está próxima a disputar dos partidos amistosos contra Nicaragua y República Dominicana. Estos encuentros marcarán el inicio de la era Jorge Fossati al mando de la bicolor y uno de sus objetivos es probar a la mayor cantidad de jugadores pensando en la Copa América y Eliminatorias. Uno de los más esperados es Oliver Sonne, defensor danés - peruano, quien podría debutar con la camiseta blanquirroja. Ante esta posibilidad, Paolo Guerrero, capitán del combinado peruano, le mandó un contundente mensaje a su compañero de equipo. ¿Qué le dijo?

Paolo Guerrero manda mensaje a Oliver Sonne

El nombre de Oliver Sonne es tendencia estos días en el ámbito deportivo. Su convocatoria a la selección peruana, ahora al mando de Jorge Fossati, abre la ventana para que pueda debutar con la camiseta de la bicolor.

A diferencia de Juan Reynoso, Jorge Fossati sí planearía utilizar a Oliver Sonne en una nueva posición como interior por derecha, según información dada por Coki Gonzáles. Ante tantas especulaciones, Paolo Guerrero, quien meses atrás manifestó que al lateral derecho le faltaba la "criollada peruana", volvió a hablar sobre su compañero y le mandó un contundente mensaje.

"Que lo aproveche al máximo, que lo disfrute al máximo, es muy joven y seguramente va a tener muchas oportunidades de jugar por la selección, toda vez que le toque, lo aproveche al máximo (...)", señaló en un primer momento Paolo Guerrero.

Acto seguido, le mandó un mensaje no solo a Oliver Sonne, sino a todos los elementos jóvenes de la selección peruana. Paolo Guerrero es consciente de que estos son sus últimos partidos con la bicolor, por lo cual, espera que la camada que lo suceda dé muchas alegrías al país.

"Que se divierta como lo hace en su equipo y aquí también, que lo haga de la misma manera. Estoy muy consciente de que todos los jóvenes lo van a hacer" , declaró para RPP.

Jorge Fossati también habla

En los días previos, se especuló la posible ausencia del "Vikingo de los Andes" en la convocatoria debido a algunas polémicas frases que dejaba el estratega en sus entrevistas. Ante esto, el exentrenador de Universitario le dejó un mensaje a toda la prensa, muy a su estilo.

"Se especula tanto... Está bien, ustedes (los periodistas) tienen que trabajar. Entonces, está el que quiere informarse primero y después habla, y está el que tira lo que siente o lo que piensa, pero que no revisa (...) Contador José Pedro Damián, expresidente de Peñarol, me dijo que no hay industria que trabaje más en Uruguay, y en Latinoamérica, que la del rumor. Es una sin chimenea, pero que es la que más trabaja. Tiras un rumor a la calle y después eso se expande", señaló en un inicio.

Además, mandó un contundente mensaje para los hinchas que pedían a gritos su convocatoria. Para el DT uruguayo, es poco o nada importante el cariño de los hinchas por un jugador, ya que él se guía por los números y no por "sentimentalismos".

"Yo trato de resistir archivos. Por eso, todo lo que aclaré antes, y me digan cuándo dije que Oliver Sonne no tenía chances en la selección, cuándo dije que no lo iba a traer. Dije que no traía a nadie porque me presione nadie, ni tampoco porque tenga club de fans o personas interesadas en que lo traiga. Me van a contar a mí, que en el mundo del fútbol no hay gente alrededor de los jugadores que están interesados en que lleguen a tal lado u otro. Falta que me digan que todos somos Heidi o Bambi", comentó.