Jefferson Farfán 'le echa flores' a Oliver Sonne tras su debut con el equipo peruano: "Tiene el toque europeo"

Oliver Sonne disputó sus primeros encuentros con la selección peruana frente a Nicaragua y República Dominicana, causando una impresión positiva en su debut. Varios personajes del fútbol peruano elogiaron su desempeño, incluyendo a Jefferson Farfán, quien en su programa Enfocados elogió las cualidades del lateral de ascendencia danesa-peruana.

En su más reciente programa, la 'Foquita' no dudó en elogiar el desempeño del 'Vikingo' y reveló que quisiera verlo jugar más con la selección peruana. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jefferson Farfán elogia a Oliver Sonne

En el más reciente podcast de 'Enfocados', Jefferson Farfán habló del desempeño de Oliver Sonne durante su debut con la selección peruana. Ante ello, la 'Foquita' resaltó los dotes del 'Vikingo' y sostuvo que le gustaría verlo jugar más con el equipo. Por tal motivo, elogió su desempeño actual con el equipo peruano.

Con Yoshimar Yotún como su invitado, la 'Foquita' admitió que el estilo futbolístico de Oliver Sonne es de su agrado. "Me gustaría verlo más. Su perfil me gusta, su perfil cambiado, tiene el toque europeo, que no es para cualquiera. Control dirigido, que no es para cualquiera, hay que tener base para eso", aseguró.

La bienvenida al 'Vikingo'

En otro momento, Yoshimar Yotún rememoró la icónica recepción que le brindó a Sonne cuando llegó por primera vez a la concentración del equipo nacional, revelando que trató de invitarlo a su mesa para que se uniera a las bromas del grupo. Sin embargo, él optó por no hacerlo.

"Lo quería llevar a mi mesa, a joderlo, para que se sienta bien. Él se sienta con Aldo, con Callens, Trauco. Lo han sentido allí porque hablaban inglés pero yo le digo, vente a mi mesa, Renato habla inglés y ahí te sueltas. En la joda te vas soltando, a mí me veían tímido y ¡pum! Un día y ahí se acaba la vaina. Así queríamos hacer con Oliver, pero dijo 'ya estoy acá'. Es tranquilo", señaló.

Además, 'Yoshi' afirmó que entiende la situación que enfrenta Sonne al no estar muy familiarizado con sus compañeros durante esa primera concentración. No obstante, destacó que el haber jugado finalmente le ayudará a integrarse más.

"Entiendo, cuando yo fui a Suecia, no hablaba el idioma y me tenía que poner al costado. Se le entiende y a parte que nosotros hablamos puras jergas. Me imagino que ahora debe estar mucho más suelto. Algo importante, ya jugó, tuvo una achorada. La gente ya sabe cómo juega, se soltó", sentenció.