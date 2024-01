¡Llegó a un acuerdo! Ricardo Gareca será el nuevo DT de Chile y debutaría oficialmente enfrentando a Perú

Todo apunta a que Ricardo Gareca asumirá el cargo de entrenador de la selección chilena. Después de su experiencia con la selección peruana y su breve periodo en Vélez Sarsfield, el 'Tigre' ha llegado a un "total acuerdo" para ser el nuevo director técnico de la Roja. Se espera que asuma la responsabilidad durante la Copa América 2024, que se llevará a cabo en Estados Unidos, así como en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ricardo Gareca como nuevo DT de Chile

De acuerdo con lo reportado en Sports Center, el técnico de 65 años asumirá el puesto dejado por Eduardo Berizzo, quien presentó su renuncia tras el empate sin goles frente a Paraguay en la quinta jornada de las Eliminatorias. Como muchos recordarán, el 'Tigre' no logró llegar a un acuerdo con la selección peruana después de no clasificar al Mundial Qatar 2022, quedando en calidad de agente libre. Posteriormente, asumió la dirección de Vélez Sarsfield, pero los resultados no fueron favorables, llevándolo a renunciar.

Tras esta experiencia, diversos clubes nacionales como Alianza Lima y el América de Cali de Colombia mostraron interés en Ricardo Gareca. No obstante, la selección chilena se perfilaba como el candidato principal. Después de varias semanas de negociaciones con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile y a pesar de mantener conversaciones pendientes con su país natal, el argentino finalmente llegó a un acuerdo con la Roja.

"Nuestro compañero Pablo Ramos sacude más Perú que Chile", expresaron en Sports Center para después quedarse sorprendidos por la llegada del 'Tigre' a la selección chilena. "Es toda una apuesta para Gareca por el amor que le tienen en Perú, ver cómo toman este salto al clásico sudamericano y cómo lo tomarán en Chile".

¿Cuándo será presentado?

Es importante destacar que aunque Ricardo Gareca hará su debut como entrenador de Chile en la fecha FIFA de marzo enfrentando a las selecciones de Argelia y Francia, su primer partido oficial será contra Perú en la primera jornada del grupo A de la Copa América 2024, la cual se llevará a cabo en Estados Unidos.

Aunque no se ha emitido un comunicado oficial, la llegada de Ricardo Gareca a la selección chilena es prácticamente confirmada. Además, según informó ESPN, se espera que el anuncio oficial del 'Tigre' se realice entre el viernes y el sábado de esta semana.