«De adorno»: Usuarios criticaron la presencia de tiktokers en el estreno de Esto es Guerra

El estreno de la temporada 2024 de Esto es Guerra trajo algunas sorpresas, siendo una de ellas la presencia de los populares ‘tiktokers’ en el reality. No obstante, fuera de tener una participación activa en el programa, muchos internautas criticaron este hecho. El motivo principal de las críticas es que los influencers estuvieron «de adorno» en el estreno del programa. Incluso, el rating alcanzado no respaldó el gran estreno que prometían para la temporada 2024. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: ¡Paren todo! Se rumorea que existe un ampay entre Melissa Paredes y conocido personaje de ‘Al fondo hay sitio

Usuarios criticaron a tiktokers en estreno de Esto es Guerra

La presencia de creadores de contenido en el inicio de temporada 2024 de Esto es Guerra ha captado la atención de los usuarios en las redes. Muchos esperaban que los tiktokers tuvieran una participación más activa en el programa. Sin embargo, criticaron el hecho de que solo estuvieron «de adorno». Tras ello, los internautas no dudaron en lanzar críticas al programa, pues también enfatizaron que eran los mismos rostros de todas las temporadas. «Prefiero mirar El Gran Chef», «Que vuelvan a poner el Chavo por favor», «¿Quién ve TV nacional?», «Literal los que no hablaron nada son los que hoy por hoy tienen más llegada al público», fueron algunos de los comentarios en redes.

Cabe resaltar que uno de los creadores de contenido que habló fue Benjadoes y dejó entrever la posibilidad de formar parte de la competencia. No obstante, no se ha confirmado nada al respecto. Él fue uno de los influencers que estuvo presente en el primer programa de Esto es Guerra 2024 y se pronunció sobre una posible participación. Además, dio su opinión sobre una de las más populares ‘guerreras’, Rosángela Espinoza. “Sí la sigo, si yo he empezado en Combate y ahora estoy en Esto es Guerra. Yo recuerdo que me ponía feliz cuando veía a Alejandra Baigorria y Mario Hart”, manifestó.

También te puede interesar leer: “Quieren que vaya dos días gratis”, Mariella Zanetti explota con ‘Hablando huev***s”

Katia Palma y Cristian Rivero se suman

Como se rumoraba previamente, Cristian Rivero y Katia Palma fueron anunciados como los nuevos conductores de la temporada 2024 de Esto es guerra, conmemorando así sus 12 años en las pantallas de América TV. A diferencia de las expectativas iniciales, tanto Cristian como Katia no reemplazarán a Renzo Schuller y Johanna San Miguel, quienes seguirán liderando el programa.

De esta manera, la temporada EEG contará con cuatro conductores. Katia Palma se unirá a Renzo Schuller como guías de los combatientes, mientras que Johanna San Miguel y Cristian Rivero formarán parte del equipo de los guerreros.