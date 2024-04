¡Lo sufrimos todos! Yoshimar Yotún sufre TERRIBLE LESIÓN en partido de Sporting Cristal contra César Vallejo

¡DURÍSIMO! Sporting Cristal visitaba ayer por la noche a César Vallejo en Trujillo con la ilusión de una nueva victoria que los acerque más a su objetivo de ganar el Torneo Apertura. Sin embargo, no fue el encuentro soñado y los cerveceros terminaron perdiendo, no solo el duelo, sino también a un jugador muy valioso. Yoshimar Yotún sufrió una escalofriante lesión en su rodilla, lo cual encendió las alarmas en todo el equipo celeste y también en la selección peruana. Uno de los más preocupados fue Paolo Guerrero, delantero de los "poetas", quien no pudo ocultar su impresión.

Yoshimar Yotún sufre DOLOROSA LESIÓN

Sporting Cristal empezó dominando el encuentro en Trujillo ante UCV por el Torneo Apertura. Los celestes lograron ponerse arriba en el marcador, sin embargo, un doblete de Jairo Vélez puso el marcador a favor de los poetas. Por ello, para el segundo tiempo, todos los jugadores "cerveceros" salieron con todo en busca del empate, pero no salió como esperaban.

Cuando se jugaba el minuto 65 del encuentro, todas las alarmas se encendieron en el Mansiche de Trujillo. Yoshimar Yotún intentó rematar un balón dentro del área, sin embargo, el disparo fue contenido por un jugador dirigido por Chicho Salas. Inmediatamente, "Yoshi" se tiró al piso y empezó a quejarse de dolor en la rodilla izquierda . Pasaban los minutos y al ver que ni siquiera podía ponerse de pie por su propia cuenta, los médicos tuvieron que entrar para auxiliarlo.

Luego de varios minutos, el volante rimense tuvo que salir del gramado de juego y de inmediato lo llevaron a una ambulancia. El jugador de la selección peruana se dirigió a la Clínica San Pablo, donde le vienen haciendo los exámenes respectivos, sin embargo, trascendió que se trataría de una luxación en la rodilla izquierda.

Los gritos desgarradores de dolor de Yotún en el campo alertaron a todos, en especial a Paolo Guerrero, quien en todo momento se mostró preocupado por el estado de salud de su compañero en la blanquirroja. Todo haría indicar que el futbolista peruano estaría de para por varios meses, por lo cual su presencia en la Copa América corre peligro.

¿Qué se viene para Cristal?

Yoshimar Yotún es un jugador sumamente importante para Sporting Cristal. Siendo capitán y un valor fundamental, los celestes ven quizás que se les pasa la posibilidad de conseguir el título del Torneo Apertura.

Para que culmine el primer torneo del año, que seguramente Yotún se perderá las próximas fechas, aún faltan cuatro jornadas. Sporting Cristal quedó a dos puntos de Universitario, pero aún dependen de si mismos.

🎙️ @diegoreba22: "Yo creo que hoy Cristal perdió el Apertura. No sólo por la derrota sino por la lesión de Yotún. La lesión de Yoshimar es bastante grave y pensar que Cristal, a estas alturas, puede ir al Monumental a ganar sin él a mí me parece bien complicado".#AlÁngulo 🥅 pic.twitter.com/4gCQIS72S2 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) April 30, 2024

El siguiente encuentro de los rimenses será ante Alianza Sullana el domingo 5 de mayo a las 11 de la mañana. De ganar los cerveceros y también Universitario, todo seguiría igual y el domingo 12 de mayo se viviría un verdadero clásico.

Sporting Cristal visitará el Monumental para jugar ante Universitario e intentará derrotar a los cremas como locales. Claro que ahora todo se pone cuesta arriba con la baja de Yoshimar Yotún. ¿Será una lesión de gravedad? ¿Llegará a la Copa América? En las próximas horas tendremos mayores detalles.