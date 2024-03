"Los colores cambiaron": Chicho Salas olvida a Alianza Lima y deja polémico mensaje sobre su hinchaje

¿Olvidó su pasado? Chicho Salas es el nuevo entrenador de la César Vallejo y ayer, sábado 30 de marzo, tuvo su primera prueba de fuego frente a Universitario. En la previa del encuentro, el exentrenador de Alianza Lima no pudo evitar referirse a su pasado en el cuadro blanquiazul, sin embargo, dejó un contundente y polémico mensaje respecto al tema. ¿Qué dijo?

¿Chicho Salas se olvidó de Alianza Lima?

Pese a su corta trayectoria como entrenador, Chicho Salas puede jactarse de ser el último entrenador en obtener el bicampeonato en el fútbol peruano. Sin embargo, tras una serie de malos resultados, el director técnico fue sacado de la institución victoriana y en su momento no lo dejaron tener una conferencia de prensa a manera de despedida.

Han pasado varios meses desde su salida del cuadro victoriano y ahora comandará a Paolo Guerrero en la Universidad César Vallejo. Esta será su segunda experiencia como entrenador en su carrera profesional y su primera prueba de fuego en esta nueva etapa fue ante Universitario. El encuentro quedó igualado sin goles, sin embargo, en la previa habló sobre su hinchaje.

Muchos pensaron que, debido a su pasado blanquiazul, Chicho Salas veía este encuentro ante Universitario como un clásico aparte, pero, sorprendió a todos con su contundente respuesta para las cámaras de la Liga 1 Max.

"Ahora yo estoy representando a Vallejo. Ahora los colores cambiaron. Me voy a dar íntegro por el equipo. Para mí, es un partido más. Le tengo mucho respeto a la 'U', a la gente que la maneja, a los jugadores que conozco. Hoy día estamos de local y tenemos que ganar", señaló en un inicio al periodista Eduardo Combe.

Asimismo, cuando le hicieron la pregunta por su "corazón" (refiriéndose a su hinchaje confeso por la blanquiazul), respondió en general y, prácticamente, "multiplicó por cero" a Alianza Lima. "Está con el fútbol. Muy enamorado del fútbol, agradecido con todo lo que se ha presentado últimamente, pero bueno, a darlo todo. Hoy día, mi representación es netamente con Vallejo, estamos muy ilusionados y esperamos hacer una buena campaña", acotó Chicho Salas.

Por la puerta falsa

Chicho Salas puede jactarse de haber ganado todo como jugador y entrenador en el plano local con Alianza Lima. Tras la salida de Carlos Bustos el 2021, Salas agarró el "fierro caliente" y se puso al hombro al equipo blanquiazul.

Con Chicho Salas a la cabeza, Alianza Lima tuvo una increíble recuperación en el torneo y salió campeón del fútbol peruano. El plato lo repetiría el 2022, coronándose como bicampeón de la Liga 1.

Eso le valió la renovación para esta temporada, pero, los malos resultados obtenidos en Copa Libertadores y el mal arranque del Clausura, ocasionaron su salida del club. Pese a los logros obtenidos con Alianza Lima, Chicho Salas se marchó sin dar una conferencia de prensa, algo que él deseaba.

"Me voy tranquilo, contento, no me voy triste. Estuve desde el 2015 en el club como técnico", expresó 'Chicho', quien añadió que en ningún momento le ofrecieron quedarse en la institución. "En la institución nadie tuvo planes para después. Nadie me ofreció quedarme en el club, ni en menores ni nada", añadió el popular "Memo".