¡Por aquí pasó Always Ready! Equipo boliviano deja provocador mensaje a Cristal tras histórica clasificación

¡El gato que está triste y azul! Sporting Cristal fue eliminado tempranamente de la Copa Libertadores a manos del Always Ready de Bolivia. La goleada que les propinaron en el país altiplánico fue suficiente para que los celestes pierdan la llave desde el partido de ida, pero no solo cayeron en el terreno de juego. Fuera de las canchas, el cuadro paceño también goleó a los rimenses, dejando el vestuario del Estadio Nacional impecable a comparación de lo hecho por los cerveceros en el partido de ida. Pero eso no es todo, ya que también dejaron un ingenioso mensaje en son de burla para sus pares peruanos.

Always Ready se burla de Cristal

Ya acabó el partido dentro de la cancha, pero, al parecer, fuera de ella todavía se sigue jugando. Always Ready eliminó de buena manera a Sporting Cristal realizando dos partidos inteligentes y ahora, los bolivianos empezaron a mandar "golpes" contra los celestes mediante redes sociales.

En un video recientemente difundido, Always Ready hizo una comparación de como dejaron los rimenses los vestuarios en el Estadio El Alto y cómo ellos hicieron lo propio en el Estadio Nacional. Por increíble que parezca, los vestuarios de la visita del coloso de José Díaz quedaron impecables, a comparación de lo sucedido en Bolivia, donde los altiplánicos denunciaron que los cerveceros dejaron en mal estado los camerines.

Para colocarle la cereza al pastel, el equipo de Always Ready no perdió la oportunidad de dejar su sello en el Estadio Nacional para que los bajopontinos los recuerden para siempre. "Gracias por el recibimiento y por la clasificación. 7-4", escribieron en una pizarra del recinto peruano.

Este mensaje hizo recordar mucho al dejado por Chile hace varios años luego de ganarle a Perú en Lima. "Por aquí pasó el bicampeón de América", dejaron en aquel momento los "mapochos". La realidad de Cristal es que el martes, en el Nacional, "pasó el rodillo boliviano".

Hinchas se siguen burlando

Los dirigidos por Ederson Moreira perdieron por goleada (6-1) y lucieron un juego totalmente desconocido y pobre en el país altiplánico.

Además, con el 3-1 obtenido en el partido de vuelta en el Estadio Nacional, los celestes quedaron eliminados rápidamente de la Copa Libertadores. Tras esto, diversos usuarios en "X" (antes Twitter) no tardaron en burlarse de los rimenses tal cual lo hizo la cuenta de "San Marino", recordando la goleada que les propinaron en el país altiplánico.

"Hubo un equipo que se comió 6 goles contra Always Ready. Vamos a reírnos todos del Sporting Cristal JAJAJAJAJA", postearon. Además, otros usuarios también se burlaron con ingeniosas referencias.

"El gato de mi casa está muy triste", "lo sufre el Kennedy", "mis michis entraron en depresión", "media caja de goles", se puede leer en redes.