¡No pierde las esperanzas! Paolo Guerrero y su sentido mensaje a Alianza Lima antes de su retiro

¡Su último deseo! Paolo Guerrero debutó en la Liga 1 con la camiseta de la César Vallejo y de esta manera hizo su estreno en el fútbol peruano. Apenas a los tres minutos de empezado el encuentro, el "Depredador" anotó su primer tanto y recibió la ovación de la hinchada. Su hinchaje por Alianza Lima es de conocimiento público y por ello, en una reciente entrevista para un medio de comunicación, habló sobre una probable llegada al cuadro íntimo. El mensaje del delantero fue desde lo más profundo y, una vez más, no pierde las esperanzas.

Paolo Guerrero todavía sueña con Alianza Lima

Desde el año pasado, el rumor sobre una posible llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima se hacía más fuerte. Sin embargo, esta operación no se llegó a dar y hace unas semanas, el "Depredador" reveló que los blanquiazules se contactaron con él cuando mantenía una lesión, por lo cual, declinó de la oferta.

Ha pasado el tiempo y las ganas de Paolo Guerrero por vestir la "mica" blanquiazul no se han ido. En una reciente entrevista para un medio de comunicación, el delantero de la selección nacional volvió a ser consultado por su futuro futbolístico.

El ariete de la selección peruana tiene contrato con los poetas por todo el 2024, sin embargo, de aparecer una oferta del extranjero, podría marcharse sin problemas del cuadro norteño. Pero, el deseo del goleador sería otro y habló sobre una probable llegada a Alianza Lima.

"Jefferson Farfán siempre me habla de esa situación y yo como hincha de Alianza Lima siempre ha sido mi anhelo. Yo, hoy por hoy, represento y estoy feliz en César Vallejo, me debo al club y voy a tratar de dar lo mejor, de poder salir campeón, para eso trabajamos día a día, para eso nos preparamos, así que es un objetivo nuestro del grupo. Pero nada, quién sabe el día de mañana. Hoy me debo a la UCV y lo que más quiero es dejar mi nombre bien escrito aquí en la institución", declaró en una entrevista a RPP.

Este mensaje llena de ilusión y esperanzas a los propios hinchas blanquiazules, quienes aún anhelan ver a Paolo Guerrero retirarse del fútbol con la camiseta de Alianza Lima.

¿Quiere hacerle goles a los blanquiazules?

César Vallejo enfrentará a Alianza Lima en el Mansiche en la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Aún falta mucho para que llegue la fecha en mención, la cual tendrá un condimento especial: el posible enfrentamiento de Paolo Guerrero contra el club de sus amores.

Por ello, en la misma entrevista, le consultaron por sus sensaciones al respecto y el "Depredador" aseguró que es un profesional al 100%, por lo que dará todo por la César Vallejo para ganar o ganar.

"Obviamente enfrentar a Alianza, ya me pasó con Inter de Porto Alegre y era situación rara. Soy hincha de Alianza, pero cuando juegue contra Alianza voy a querer ganar. Es así, el fútbol es una competencia día a día. Hoy represento los colores de César Vallejo, voy a querer dejar marcado mi nombre bien escrito en la historia del club", expresó.