¿Plata o pasión? Paolo Guerrero responde si eligió la UCV antes que Alianza Lima por dinero

Paolo Guerrero, el famoso 'Depredador', acaba de firmar con la Universidad César Vallejo, y los hinchas están que arden. Las redes sociales están que explotan con críticas, especialmente porque algunos pensaban que el capitán iba a jugar en Alianza Lima. Pero no se preocupen, que aquí les traigo todos los detalles de esta bomba futbolística.

¿Paolo Guerrero escogió a la UCV por la plata?

Paolo Guerrero, el Depredador, ha dado de qué hablar al fichar con la Universidad César Vallejo en lugar de Alianza Lima. Y la cosa se puso picante en redes sociales, pues les respondió a algunos usuarios. Aquí te contamos todo lo que escribió.

Paolo, harto de las críticas, no se quedó callado y soltó todo en su Instagram. Sobre el dinero y por qué escogió César Vallejo. Un seguidor le tiró: "Ja, ja, ja... a la Vallejo, ¿Paolo, es en serio? ¿A un equipo sin hinchada, sin historia? ¡Solo te vas por la plata!".

Paolo Guerrero responde comentario.

Pero Guerrero no se achicó y respondió: "Hermano con todo el respeto que te mereces, hablen lo que hablen y digan lo que digan, ¡tú ya sabes lo que sigue! Así que para adelante. Bendiciones".

Paolo Guerrero no habló bien de la Liga 1 y ahora estará en ella

Y eso no es todo. ¿Se acuerdan cuando Paolo tiró sombra a la Liga 1 diciendo que no le gustaba mucho la noche? Pues ahora se une al torneo y hasta se convierte en el mejor pagado de la Liga 1. ¡Así es, la vida da muchas vueltas!

"Estoy jugando en un fútbol competitivo. Si me dices sobre mi edad, no estaría jugando en un fútbol competitivo. Hay muchos jugadores peruanos que no juegan en un fútbol competitivo, que es el peruano, obviamente. Yo, con 39 años, me mantengo jugando en un fútbol competitivo. Si me vas a preguntar eso, no tiene mucha relevancia porque vengo jugando en un fútbol competitivo y estoy bien", señaló Paolo Guerrero en ese entonces.

Una crítica fue en relación a ello, acerca del comentario que dio tiempo atrás, en el cual le bajó el nivel a la Liga 1 (fútbol peruano). "No que estabas aún para ligas competitivas jaja Y vas a Vallejo por eso, no eres nada de Alianza", escribió un usuario.

En sus propias palabras, el Depredador, ahora con 40 años, soltó: " Sí, porque yo no quise , mi amigo. No te confundas, yo no quise ir, ¿ok? No te equivoques, amigazo". Ahí dejó claro que la decisión fue suya y nada de obligaciones.

Para los impacientes, Paolo se unirá a la UCV en la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1. Y ojo, será presentado en el Estadio Mansiche ante la afición poeta. ¡Qué emoción!

Así que preparen sus corazones, que el Depredador está de vuelta y esta vez con la UCV. ¿Cómo le irá en este nuevo capítulo de su carrera? Estamos al pendiente de todas las movidas de Paolo Guerrero. ¡Hasta la próxima!