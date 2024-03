¡Nadie se lo esperaba! ¿Pamela López perdonó a Christian Cueva? Este mensaje la delataría

¡FUEEEEGOOO! Pamela López pasó de ser conocida como "la esposa de Christian Cueva" a ganarse un nombre propio en la farándula nacional tras la infidelidad de "Aladino" con Pamela Franco. Tras enterarse de la traición, Pamela López decidió terminar su relación con el futbolista, sin embargo, tras varias semanas, los rumores de una reconciliación se hacen más fuertes. Esto se alimenta más luego de un misterioso mensaje que ella posteó en su Instagram oficial. ¿Confirmó reconciliación?

Pamela López deja ¿mensaje de reconciliación?

Pamela López, Pamela Franco, Christian Domínguez y Christian Cueva se han visto envueltos en un escándalo de traiciones e infidelidades dignos de Netflix. Cuando todas las miradas se iban al cumbiambero por nuevamente haber sido infiel, rápidamente todo cambió y fue la conductora de "Consume Perú" quien salió mal parada al revelar que fue la "otra" en la relación de "Aladino" y su esposa.

Tras esto, Pamela López comunicó que su relación con Christian Cueva no iba más, pero tras varias semanas, los rumores de una posible reconciliación entre ambos empezaron a ser más frecuentes.

Magaly Medina lo advirtió y Peluchín la secundó ayer en "Amor y Fuego", revelando que Pamela López y Christian Cueva estarían juntos en Barcelona. En medio de todas estas especulaciones, la todavía esposa de "Cuevita" dejó un misterioso mensaje en sus redes sociales y muchos usuarios señalan que sería una indirecta ante una posible reconciliación con el pelotero.

"Y al final, Dios puso cada pieza en su lugar" , posteó Pamela López, desatando gran revuelo en redes sociales. ¿Habrá perdonado a Cuevita? ¿Será este mensaje la puerta para una posible reconciliación con "Aladino"?

Pamela López instagram

¿Juntos en Barcelona?

Durante la más reciente edición de "Amor y Fuego", Rodrigo González reveló que Pamela López se encontraría en Barcelona, lugar en donde también se encuentra Christian Cueva. Recordemos que la aún esposa del futbolista viajó a Europa recientemente y posteó imágenes en sus redes sociales. No obstante, ahora se dejó entrever que habría llegado al mismo lugar en donde se encuentra el pelotero. ¿Reconciliación a la vista?

"La Pamela López ha estado dándose unas vueltas por Barcelona, ¿habrá estado realizando compras? (...) Del fránces al catalán, será una hora en avión, te puedes ir en tren para que no te vea nadie. Llegó a Barcelona, ¿eso no lo publicas no? Eso no lo publicas", sostuvo el popular 'Peluchín'.

Después de su viaje a Europa, Pamela López desmintió haberse ido a encontrarse con Christian Cueva y compartió una foto junto a una amiga. "No especulen, por favor. Este viaje es para mí únicamente y voy a disfrutarlo con una de las personas que yo quiero, mi parcerita linda (...) Nos amanecimos con la lora y lo que nos falta", escribió. ¿Estarán "volando" por Barcelona en la alfombra mágica de "Aladino"? Tiempo al tiempo...