¡Regresa el goleador! "Cóndor" Mendoza revela que equipo de Liga 1 lo quiere: "Les dije que acepto"

¿Lo esperaban? Uno de los delanteros más recordados del presente siglo en la selección peruana es Andrés Mendoza. Fue uno de los peruanos que, pese a sus goles fallados con la blanquirroja, logró destacar en el extranjero con el Brujas de Bélgica e incluso se dio el lujo de anotarle al AC Milan por Champions League. Hoy, a sus 46 años, se desempeña como panelista en "Desmarcados", programa digital donde ha sorprendido al revelar que un club de la Liga 1 lo quiere en sus filas. Al parecer, la propuesta ha seducido al goleador, ya que confesó que aceptó. ¿De qué equipo se trata?

Andrés Mendoza regresaría al fútbol peruano

Una noticia "bomba" remeció el fútbol peruano, en especial, la Liga 1. Andrés Mendoza, más conocido como el "Cóndor" Mendoza, ha sorprendido a todos al revelar que un club de la Liga 1 lo quiere en sus filas, lo cual, haría que el delantero retorne a las canchas luego de una década.

Al parecer, la propuesta ha seducido al "Cóndor" Mendoza, quien en la más reciente edición del programa "Denganche", lanzó la primicia en el mundo del fútbol peruano. Todo se dio cuando se encontraban celebrando su cumpleaños y los integrantes del espacio deportivo repasaron sus mejores momentos en el fútbol.

Ante esto, el "Tanke" Arias le consultó acerca de los rumores sobre un acercamiento con un equipo de la Liga 1, a lo que el exdelantero de Sporting Cristal contestó afirmativamente. "Sí, hoy día creo que han llamado, pero no puedo decir nombres. Han llamado (para preguntar si quiero volver a jugar). Yo sí estoy interesado. Siempre le digo a José Moreno (su agente), pero ahora lo veré (la negociación) yo solo" , señaló.

Sin embargo, pese a la gran expectativa, no quiso revelar el nombre del equipo para no estropear las negociaciones. De igual manera, detalló que todavía no hay nada concreto, pero no le desagrada para nada la idea de volver al fútbol profesional luego de poco más de diez años de para.

¿Luchará contra Hernán Barcos?

Si se da su regreso al fútbol peruano, el "Cóndor" Mendoza pasaría a ser el jugador más veterano de la Liga 1 con 46 años y se integrará la lista de las "jóvenes promesas" junto a Joel Pinto, Hernán Barcos, entre otros cuarentones.

Justamente, consultado sobre un posible duelo aparte con Hernán Barcos, el "Cóndor" Mendoza se mostró muy seguro de sus cualidades y señaló que en un "pique", claramente él sería el vencedor.

Estas declaraciones del "Cóndor" Mendoza encienden las redes y el fútbol peruano, pero sigue quedando en la incógnita cuál es el equipo que preguntó por sus servicios. ¿Será alguno de los tres grandes? ¿Costa, sierra o selva? Lo descubriremos muy pronto, lo seguro es que si regresa, habrá bloopers para rato.