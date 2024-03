¡Se hacen respetar! Comando Sur manda FUERTE mensaje contra Gabriel Costa tras polémico gesto

¿Quiere su "ajustón"? Alianza Lima viene de capa caída en la Liga 1. Tras su derrota ante ADT en Tarma, tenían la obligación de derrotar a Sporting Cristal como locales en el Nacional, pero no consiguieron su objetivo. La derrota ante los celestes golpeó bastante a los hinchas blanquiazules, quienes recriminaban el accionar de diversos jugadores y uno de los más pifeados fue Gabriel Costa. Sin embargo, esto no fue del agrado del uruguayo, quien tuvo polémicos gestos contra la hinchada. Tras esto, el Comando Sur decidió pronunciarse en sus redes sociales y le mandó un FUERTE mensaje al ex Colo Colo.

Comando Sur contra Gabriel Costa

La derrota de Alianza Lima ante Sporting Cristal ha dejado grandes estragos en tienda blanquiazul. Alejandro Restrepo, entrenador íntimo, afronta su primera crisis y según especulaciones, su puesto pende de un hilo. De no ganarle a Cienciano en Cusco el miércoles 13, podría ser un DT más que sea despedido de su cargo.

A esto se suma el caso Gabriel Costa. El uruguayo viene siendo tendencia en redes sociales luego de sus polémicos gestos en contra de la barra de Alianza Lima durante el partido ante los celestes.

Gabi Costa, prácticamente, mandó a callar las pifias de la barra, quienes se mostraban disconformes con su accionar en el partido. El volante fue uno de los puntos más bajos de la escuadra victoria y viene demostrando un rendimiento irregular durante el 2024.

Por ello, el Comando Sur hace unas horas "cuadró" al ex Sporting Cristal mediante sus redes sociales y le hicieron saber que ningún jugador está por encima del club. En resumidas palabras, Alianza Lima se respeta y la camiseta se tiene que sudar.

"Ningún jugador por encima de nuestro club. Si no te da el carácter para asumir tu mal nivel, anda buscando equipo, que Alianza Lima y nuestra gente te hará sentir su bronca. Porque autocritica de tu desempeño no te hemos escuchado. Quedan partidos, sí, pero con rivales directos nos fue mal y estamos a semanas de que empiece la Copa Libertadores. ¿Será otra vez la misma historia? ¿Crees que te vamos a aguantar a ti o a cualquiera un gestito más?", señaló el Comando Sur.

Hinchas apoyan mensaje de la barra oficial

El mensaje del Comando Sur llegó a todos los sectores de Alianza Lima. La hinchada blanquiazul hizo su aprobación tras el contundente mensaje de la barra oficial de los íntimos e incluso algunos plantearon un "ajustón" para Gabriel Costa.

"Creo que quiere que lo ajusten como a Cedrón", "no queremos pechos fríos en el club", "jugadores limitados a otros equipos", "esto es Alianza Lima y la camiseta se suda", "que no venga con huev**", se puede leer en los mensajes en redes.

Cabe destacar que Alianza Lima se juega, quizás, su última carta para seguir con vida en el Torneo Apertura. Este miércoles 13 de marzo visitarán Cusco para medirse ante Cienciano y solo una victoria les daría el respiro que necesitan. ¿Lo lograrán?