¡Se pronuncia! Diego Rebagliati le responde a Jean Deza ante acusaciones de llevarse 500 dólares de su contrato

Hace unos días, Jean Deza hizo afirmaciones contundentes sobre Diego Rebagliati. Durante una entrevista en 'La fe de Cuto', el jugador de 30 años afirmó que el comentarista deportivo estaba recibiendo una cantidad considerable de dinero de su contrato.

"Al señor Rebagliati, que la pega de angelito, de angelito no tiene nada. Acuérdate que en mi contrato te llevabas 500 dólares todos los meses, quiero que desmientas eso porque te lo estoy diciendo frente a una cámara", apuntó. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Diego Rebagliati le responde a Jean Deza

Durante la emisión del programa 'Después de todo' de Movistar Deportes, el panelista decidió romper su silencio y esclarecer los hechos. "Me toca aclarar algo que ha pasado en la Semana Santa que me toca desde lo personal y lo quiero dejar bastante claro. Como es de público conocimiento, yo trabajé como empresario de futbolistas desde el año 2008 hasta inicios del 2015. Entre ellos, estaba Jean Deza cuando fue transferido al Montpeliier de Francia", precisó al inicio de su discurso.

En ese mismo sentido, afirmó que, desde que comenzó a trabajar en el campo del periodismo, abandonó su rol como representante de jugadores. "Desde que Daniel Peredo me invitó a la radio, en noviembre del 2015 hasta el día de hoy, solamente me he dedicado a hacer periodismo deportivo. No he vuelto a representar futbolistas, técnicos, ofrecer algún jugador o hacer negocio con algún equipo", añadió.

"Lo que pasó entre el 2008 y principios del 2015 es público y conocido por la gente que está en el ambiente del fútbol. Por lo tanto, quiero aclarar y ser tajante en decir que, desde que hago periodismo en las distintas plataformas que me he desempeñado, siempre he gozado de la confianza de la gente que me contrata, de la producción y de mis compañeros", enfatizó.

Desmintió acusaciones

Por último, negó haber recibido algún pago a cambio de expresar una opinión a favor o en contra de cualquier jugador. "También quiero aclarar que en ningún medio cobramos por dar opiniones, ningún representante nos paga, no necesitamos de eso, no nos prestamos para ese juego y es absolutamente falso lo mencionado en esa entrevista de que nos pagan para que hablemos bien o mal de algún jugador", sostuvo.

"Nuestras opiniones les puede gustar, puede parecerles correctas o no, pero siempre son desde lo que realmente pensamos", concluyó.

Recordemos que el extremo actual de Alianza Atlético de Sullana afirmó que el periodista recibe pagos para influir en su opinión sobre ciertos jugadores de fútbol. Además, expresó claramente su molestia por las críticas que había recibido anteriormente.

"Muchos años he aguantado a muchos que hablan para quedar bien y manchar mi nombre. Tú sabes lo que estoy hablando y tengo pruebas, los recibos por honorarios. Dicen tantas cosas de mí, pero esta va directa para él, que se sienta en ese programa y recibe plata para que hable bien de los jugadores", manifestó.