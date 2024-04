Magaly Medina sorprendida por declaraciones de Jean Deza: "Seguro está yendo a la iglesia de Cueva"

Magaly Medina no dejó pasar en su último programa las últimas declaraciones de Jean Deza en el podcast que conduce Cuto Guadalupe y es que el jugador afirmó que no considera a Magaly la responsable de todas las críticas que recibió a causa de los ampays que difundía la popular 'Urraca'.

La conductora se vio gratamente sorprendida, pues es la primera vez que un jugador reconoce sus errores y no encuentra responsables a otras personas de sus propias acciones por lo que Magaly le dedicó unos minutos de su programa.

Con la boca abierta

Magaly Medina habló sobre las recientes declaraciones de Jean Deza en un conocido podcast y es que la conductora comentó por primera vez de manera positiva hacia el jugador quien en muchas ocasiones protagonizó bochornosos ampays.

"Ella no se acuesta pensando en Jean Deza sino que hay un número y la gente va y nos cag* es la misma gente", dijo Jean en el podcast afirmando que Magaly no es quien busca dejar mal parado a los jugadores sino que cada uno se lo busca.

Ante estas certeras declaraciones Magaly Medina no dudó en de cierta manera elogiar a Jean pues considero que es lo más sensato que he escuchado de su boca desde hace ya mucho tiempo.

"No sé qué agua está tomando, no sé qué dieta está haciendo o a qué iglesia está acudiendo, no sé si es a la de Cueva, no sé si es por la Semana Santa pero se iluminó el cerebro de Deza", dijo Magaly entre risas.

Magaly comparó el accionar de Deza con otros jugadores que en lugar de asumir su responsabilidad de sus acciones se escudan en el trabajo de Magaly y la tildan de lo peor.

"Yo cuando me voy a la cama no me voy pensando en Deza en Cuto Guadalupe, en los Farfán de este mundo, en Cueva (...) alguien que no soy yo lo dijo porque eso es cierto", dijo la conductora.

La popular 'Urraca' afirmó que tal vez el jugador ha dejado el consumo excesivo de alcohol lo que lo está llevando a hablar de manera sensata y con la verdad.

"De repente se ha ido a un retiro espiritual al estilo Cueva, por lo menos reconoce los estropicios que hizo en su vida y que lo llevo a este punto de su carrera", dijo la periodista.

Finalmente, la conductora reveló que cada vez que termina su programa solamente quiere llegar a su casa a descansar y nuevamente recalco que no piensa en todos los jugadores a quien ella ampaya o a quien ella critica.

Jean Deza y sus fuertes declaraciones contra Diego Rebagliati

El nuevo jugador de Alianza Atlético, Jean Deza, tomó conocimiento de las últimas declaraciones de Diego Rebagliati sobre su paso como empresario de futbolistas. Ante ello, el atacante de 30 años no dudó en responderle públicamente al actual comentarista deportivo.

"Al señor Rebagliati que la pega de angelito (debo decirle que) de angelito no tiene nada. Acuérdate que en mi contrato te llevabas 500 dólares. Quiero que desmientas eso", señaló Deza en una entrevista con la 'Fe del Cuto'.

Asimismo, Deza afirmó que ya no tocará mas el tema y reveló que por fin se quitó un peso de encima que lo venía callando desde hace ya varios años.

"Yo ya declaré y dije mi verdad. La gente que saque sus conclusiones yo ya no quiero tocar más ese tema. Me siento tranquilo, me he quitado un peso de encima durante muchos años como dije que me había quedado callado y ya está, eso se lo dejo al de arriba. Él dice como termina el destino de cada uno", precisó el atacante del 'Vendaval'.