"Si estos tipos no firman la rescisión, me retiro del fútbol": Paolo Guerrero le dice de todo a Richard Acuña

¡Se prendió todo! Paolo Guerrero no escribirá poemas esta temporada. El delantero nacional, cuenta, que se encontraba ilusionado de empezar una nueva etapa en su carrera futbolística en la César Vallejo, sin embargo, las amenazas que recibió en su contra y contra su familia lo hicieron desistir de esto, pese a que ya había un contrato firmado. Richard Acuña salió a responder que no consideraba la inseguridad como una causa de fuerza mayor y el ariete peruano "explotó", señalando que, si los directivos trujillanos no firman su rescisión de contrato, él se retira definitivamente del fútbol.

Paolo Guerrero responde fuerte y claro

La novela entre Paolo Guerrero y César Vallejo no tiene cuando acabar. Muchos se sorprendieron cuando se oficializó la llegada del "Depredador" al cuadro que disputará la Copa Sudamericana, sin embargo, lo que empezó como un sueño terminó siendo una completa pesadilla.

Según comentó el delantero de la selección peruana, desde el día uno que se anunció su fichaje por la Universidad César Vallejo, empezó a recibir amenazas de extorsionadores. Pero, no solo él, ya que recientemente confesó que todas las amenazas le llegaron a su mamá e incluso, han optado por hacer lo mismo con Ana Paula Consorte, su pareja y madre de sus dos últimos hijos.

" A la mamá de mi hija y con la foto de mi hija . A mi mamá con la foto de sus hermanos. Yo no vivo en Perú, pero esto es normal. Se lo pregunto a ustedes porque el señor Acuña (Richard) dice que es normal", apuntó el "Depredador".

"𝗦𝗶 𝗲𝘀𝘁𝗼𝘀 𝘁𝗶𝗽𝗼𝘀 𝗻𝗼 𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮𝗻 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻, 𝘆𝗼 𝗹𝗲 𝘃𝗼𝘆 𝗮 𝗽𝗼𝗻𝗲𝗿 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗮 𝗺𝗶 𝗰𝗮𝗿𝗿𝗲𝗿𝗮 𝘆 𝘀𝗲𝗿𝗮 𝗴𝗿𝗮𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗼𝘀 𝘀𝗲𝗻̃𝗼𝗿𝗲𝘀" 🗣️



Paolo Guerrero culpa a la directiva de la UCV de no rescindir el... pic.twitter.com/NcQ4UPi6Fi — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) February 16, 2024

Ante toda esta situación, ayer en comunicación con "Ocurre Ahora", noticiero conducido por Mávila Huertas, el delantero nacional se sinceró y confesó que si los directivos trujillanos no aceleran los trámites, él tomará la decisión de retirarse definitivamente del fútbol profesional.

"Corro contra el tiempo de recuperar mi carrera, de volver a jugar, el 26 está claro que se cierra el libro de pases, si estos tipos o estas personas no firman la rescisión yo le voy a tener que poner punto final a mi carrera y va ser gracias a estos señores, a estas personas, los hago responsables de todo esto", comentó el 'Depredador' indignado.

"Explotó" contra César Vallejo

Además de estas candentes revelaciones, Paolo Guerrero se comunicó hoy con "Latina Noticias" y dio más detalles de las negociaciones con César Vallejo. El "Depredador" se mostró totalmente indignado con el cuadro "poeta" y sobre todo, con Richard Acuña.

"El señor Acuña dice que es normal, la gente piensa que me estoy inventando todo esto y no es así, es real (...) El club cómo no me va a creer, tengo todas las denuncias, el señor Richard Acuña nos puso a hablar con la Policía", señaló en un primer momento.

Asimismo, fue tajante al señalar que no pagará ninguna penalidad al cuadro trujillano. Paolo Guerrero, fiel a su estilo, negó haber recibido dinero alguno del cuadro trujillano, por lo cual, considera, que no debe darle nada de dinero a los trujillanos.

"¿Por qué tengo que negociar? A mí Vallejo no me ha dado ningún sol, no me ha pagado absolutamente nada. ¿Por qué tengo que negociar si hasta el día de hoy no he ido a Trujillo? No hay penalidad aquí en esta situación", sentenció el "Depredador".